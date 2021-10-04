"Самая идеальная в мире фигура", "Афродита, секси". Ани Лорак выставила грудь в откровенном декольте

Ани Лорак: Какой образ нравится вам? Фото: anilorak / Instagram

"Битва образов: 1, 2, 3 или 4? Какой нравится вам?" – спросила она и сопроводила пост хештегом "Бачила".

На первом снимке певица запечатлена в облегающем мини-платье цвета хаки с откровенным декольте, на втором – в сером длинном платье с открытыми плечами, на третьем – в серо-бежевом платье с накидкой, на четвертом – в жакете с этническими мотивами.

View this post on Instagram Публикация от АНИ ЛОРАК (@anilorak)

"Самая идеальная в мире фигура", – прокомментировала подписчица 78tania0319.

"Ты Афродита, Ани, секси", – заявил ivanhiop.