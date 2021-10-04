"Самая идеальная в мире фигура", "Афродита, секси". Ани Лорак выставила грудь в откровенном декольте

"Битва образов: 1, 2, 3 или 4? Какой нравится вам?" – спросила она и сопроводила пост хештегом "Бачила".
На первом снимке певица запечатлена в облегающем мини-платье цвета хаки с откровенным декольте, на втором – в сером длинном платье с открытыми плечами, на третьем – в серо-бежевом платье с накидкой, на четвертом – в жакете с этническими мотивами.
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"Самая идеальная в мире фигура", – прокомментировала подписчица 78tania0319.
"Ты Афродита, Ани, секси", – заявил ivanhiop.
Ани Лорак (Каролина Куек) родилась в 1978 году в городе Кицмань Черновицкой области. 28 сентября ей исполнилось 43 года.
Певица представляла Украину на конкурсе "Евровидение 2008" с песней Shady Lady и заняла второе место. В 2008 году Лорак получила звание народной артистки Украины.
В дискографии Ани Лорак 12 студийных альбомов.
С 2014 года певица живет и работает в России.
24 сентября 2021 года певица выпустила клип на песню "Бачила". Эта композиция стала первой украиноязычной в ее репертуаре за последние 14 лет.