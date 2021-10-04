"Как и с Каролиной 10 лет назад". В сети комментируют фото бывшего мужа Ани Лорак с новой возлюбленной

Налчаджиоглу сделал предложение новой избраннице в сентябре 2021 года Фото: muratnalca / Instagram

Ранее избранница экс-супруга строящей в РФ карьеру украинской певицы Ани Лорак (Каролины Куек) редко делилась в сети совместными фото с Налчаджиоглу.

"Спасибо за приглашение", – подписала она снимок.

"Как и с Каролиной 10 лет назад", – отреагировали пользователи сети.

"С Каролиной тоже есть такое фото", – написали фолловеры.

"Похожа на Каролину", – прокомментировали фото подписчики.