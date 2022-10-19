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19 октября, 2022
 
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"Какая шикарная", "Одинокая девушка". 57-летняя Херли снялась в декольтированном наряде

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Херли родилась в 1965 году в Великобритании
Херли родилась в 1965 году в Великобритании
Фото: elizabethhurley1 / Instagram

57-летняя британская актриса Элизабет Херли 18 октября разместила в Instagram портретные фото, на которых запечатлена в декольтированном платье от итальянского бренда Versace.

"Какая шикарная леди", – восхитились в сети.

"Одинокая девушка", – отметили подписчики.

Контекст:

Элизабет Херли родилась в 1965 году в Великобритании. Ее актерский дебют состоялся в 1987-м – она снялась в фильме Брюса Бересфорда "Ария". Голливудским дебютом Херли стал фильм "Пассажир 57", который вышел на экраны в 1992 году.

Херли в течение 13 лет состояла в гражданском браке с британским актером Хью Грантом. Они расстались в 2000 году. В 2007-м актриса вышла замуж за индийского бизнесмена Аруна Найара, с которым развелась в 2011 году.

У актрисы есть 18-летний сын Дэмиан от американского бизнесмена Стива Бинга, который в конце июня 2020 года покончил жизнь самоубийством.

Теги: Элизабет Херли, актриса, декольте
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