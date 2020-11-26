"Какая сладкая девочка", "Иди, Ошун, иди". Йовович показала первые шаги девятимесячной дочери. Видео

Американская актриса Милла Йовович родила третью дочь Ошун в феврале 2020 года. 25 ноября артистка сняла на видео ее первые шаги.

Младшая дочь Йовович пошла в девять месяцев Фото: millajovovich / Instagram

Младшая дочь американской актрисы украинского происхождения Миллы Йовович – девятимесячная Ошун сделала первые шаги. Об этом актриса сообщила 25 ноября в Instagram, поделившись с поклонниками домашним видео.

На нем запечатлена Ошун, преодолевающая небольшое расстояние от дивана к матери.

"Каким радостным событием вы поделились!" – отреагировали на видео поклонники актрисы.

"Иди, Ошун, иди!" – прокомментировали ролик пользователи сети.

"Какая сладкая девочка", – написали в комментариях поклонники актрисы.

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Ошун – младшая дочь Йовович и ее мужа, режиссера Пола Андерсона. Она родилась в начале февраля 2020 года. У нее есть две старшие сестры: Эва Габо (2007) и Дашиэл (2015).