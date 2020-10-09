Йовович показала, как выглядит в конце трудного дня

По словам американской актрисы украинского происхождения Миллы Йовович, у нее выдался трудный день, так как ее дочери стало плохо.

Американская актриса украинского происхождения Милла Йовович 9 октября в Instagram разместила селфи, на котором запечатлена после тяжелого, по ее словам, дня.

"Немного устала, потому что уже поздно, а твоего ребенка вырвало и тебе пришлось это убирать. Но твоя кожа светится и ты останавливаешься на мгновение, чтобы сделать селфи и научиться ценить приятные мелочи", – поделилась актриса.

"У вас безупречная кожа. Поделитесь советами по уходу", – отреагировали подписчики.

"Мне нравится, что вы такая простая. Как мама, я не могу передать, как сложно ощущать себя красивой, когда все время что-нибудь происходит", – прокомментировали фото фолловеры.

Йовович замужем за режиссером Полом Андерсоном. У пары три дочери: старшая Эва Габо (2007), средняя Дашиэл (2015 года) и младшая Ошун (2020).