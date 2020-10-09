Йовович показала, как выглядит в конце трудного дня

Американская актриса украинского происхождения Милла Йовович 9 октября в Instagram разместила селфи, на котором запечатлена после тяжелого, по ее словам, дня.
"Немного устала, потому что уже поздно, а твоего ребенка вырвало и тебе пришлось это убирать. Но твоя кожа светится и ты останавливаешься на мгновение, чтобы сделать селфи и научиться ценить приятные мелочи", – поделилась актриса.
"У вас безупречная кожа. Поделитесь советами по уходу", – отреагировали подписчики.
"Мне нравится, что вы такая простая. Как мама, я не могу передать, как сложно ощущать себя красивой, когда все время что-нибудь происходит", – прокомментировали фото фолловеры.
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A bit tired and over it because it’s late and your baby just threw up on you and you had to clean it up, but your skin looking fly AF so you stop for a moment and take a selfie just to appreciate the little things #thankgodforskincare #mommymoments #itsthelittlethings
Йовович замужем за режиссером Полом Андерсоном. У пары три дочери: старшая Эва Габо (2007), средняя Дашиэл (2015 года) и младшая Ошун (2020).