Йовович показала пятимесячную дочь с невероятными глазами

44-летняя американская актриса украинского происхождения Милла Йовович на своей странице в Instagram разместила фото, на котором запечатлена ее пятимесячная дочь Ошун в полосатом бодике.
Ошун с интересом смотрит в камеру, позируя для фото.
"Приветики", – подписала снимок артистка.
"Милла, глаза ваших детей – это что-то невероятное. Пожалуйста, рожайте еще", – прокомментировали снимок фолловеры артистки.
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Актриса замужем за режиссером Полом Андерсоном. У пары три дочери: средняя, Дашиэл, родилась 1 апреля 2015 года, старшая, Эва Габо, – 3 ноября 2007 года.
В августе 2019 года Йовович, сообщая о новой беременности, призналась, что до этого пережила выкидыш. 2 февраля Йовович стала мамой в третий раз.