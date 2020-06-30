Йовович показала пятимесячную дочь с невероятными глазами

Младшей дочери 44-летней американской актрисы украинского происхождения Миллы Йовович Ошун 2 июля исполнится пять месяцев.

2 февраля Йовович в третий раз стала мамой Фото: ЕРА

44-летняя американская актриса украинского происхождения Милла Йовович на своей странице в Instagram разместила фото, на котором запечатлена ее пятимесячная дочь Ошун в полосатом бодике.

Ошун с интересом смотрит в камеру, позируя для фото.

"Приветики", – подписала снимок артистка.

"Милла, глаза ваших детей – это что-то невероятное. Пожалуйста, рожайте еще", – прокомментировали снимок фолловеры артистки.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Hello! #osianelliot Публикация от Milla Jovovich (@millajovovich) 29 Июн 2020 в 7:05 PDT

Актриса замужем за режиссером Полом Андерсоном. У пары три дочери: средняя, Дашиэл, родилась 1 апреля 2015 года, старшая, Эва Габо, – 3 ноября 2007 года.

В августе 2019 года Йовович, сообщая о новой беременности, призналась, что до этого пережила выкидыш. 2 февраля Йовович стала мамой в третий раз.