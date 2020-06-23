"Сестры не разлей вода". Йовович показала среднюю и младшую дочь

Американская актриса украинского происхождения Милла Йовович на своей странице в Instagram разместила снимок средней и младшей дочерей – Дашиэл и Ошун.
"Эти две. Сестры не разлей вода. Наблюдать, как Дэш играет с малышкой Ошун – невероятно! Она так интересуется своей младшей сестрой, ей так нравится быть с ней. Мне так приятно видеть, насколько они близки, и Ошун просто лучится, когда в комнату входит Дашиэл. Так горжусь моей средней девочкой!" – написала она.
На фото девочки запечатлены лежащими рядом.
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These two. * Ride or die sisters. Watching Dash playing with Baby Osian is so incredible. She takes such an interest in her little sister, she loves being with her so much. It makes me feel so good to see how close they are and Osian just BEAMS when Dashiel comes in the room. So proud of my middle girl! #sisters #dashieledan #osianelliot
Милла Йовович замужем за режиссером Полом Андерсоном. Пара воспитывает троих дочерей: Ошун (2020), Дашиэл (2015) и Эву Габо (2007).
О том, что Йовович стала мамой в третий раз, 2 февраля сообщила ее старшая дочь Эва.