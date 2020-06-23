"Сестры не разлей вода". Йовович показала среднюю и младшую дочь

Голливудская актриса Милла Йовович обнародовала снимок лежащих рядом дочерей Дашиэл и Ошун.

Йовович о дочерях: Мне так приятно видеть, насколько они близки Фото: millajovovich / Instagram

Американская актриса украинского происхождения Милла Йовович на своей странице в Instagram разместила снимок средней и младшей дочерей – Дашиэл и Ошун.

"Эти две. Сестры не разлей вода. Наблюдать, как Дэш играет с малышкой Ошун – невероятно! Она так интересуется своей младшей сестрой, ей так нравится быть с ней. Мне так приятно видеть, насколько они близки, и Ошун просто лучится, когда в комнату входит Дашиэл. Так горжусь моей средней девочкой!" – написала она.

На фото девочки запечатлены лежащими рядом.

Милла Йовович замужем за режиссером Полом Андерсоном. Пара воспитывает троих дочерей: Ошун (2020), Дашиэл (2015) и Эву Габо (2007).

О том, что Йовович стала мамой в третий раз, 2 февраля сообщила ее старшая дочь Эва.