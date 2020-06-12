Йовович с мужем и детьми отдохнула на пляже в Малибу

Американская актриса Милла Йовович отдыхала на пляже в Малибу вместе со своим мужем, режиссером Полом Андерсоном, старшей дочерью Эвой Габо и пятимесячной дочкой Ошун, пишет Daily Mail.

Американская актриса Милла Йовович была замечена во время отдыха на пляже в Малибу, пишет Daily Mail.

На обнародованных изданием кадрах актриса запечатлена вместе вместе с супругом, режиссером Полом Андерсоном, пятимесячной дочерью Ошун и 12-летней Эвой Габой.

Семья певицы расположилась на песке, подстелив одеяло. Йовович во время пребывания на пляже была одета в джинсы и рубашку, в то время как ее супруг разделся и загорал в купальных шортах.

Милла Йовович родилась 17 декабря 1975 года в Киеве. Она замужем за режиссером Полом Андерсоном. Пара воспитывает троих дочерей. Самая младшая, Ошун, родилась 2 февраля. Средней дочери Дашиэл 1 апреля исполнилось пять лет. Старшая дочь актрисы, Эва Габо, родилась 3 ноября 2007 года.