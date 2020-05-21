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21 мая, 2020
 
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"Каких красивых деток ты делаешь!". Макгоуэн сделала комплимент Йовович

Голливудская актриса Роуз Макгоуэн похвалила актрису Миллу Йовович и ее дочерей.

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Йовович: Милашка номер один и милашка номер два
Йовович: Милашка номер один и милашка номер два
Фото: millajovovich / Instagram

Американская актриса украинского происхождения Милла Йовович на своей странице в Instagram разместила снимки дочерей – пятилетней Дашиэл и трехмесячной Ошун.

"Милашка номер один и милашка номер два", – написала актриса.

"Каких красивых деток ты делаешь! Не удивительно, потому что ты сама превосходна!" – прокомментировала актриса Роуз Макгоуэн.

Милла Йовович замужем за режиссером Полом Андерсоном. Пара воспитывает троих дочерей: Ошун (2020), Дашиэл (2015) и Эву Габо (2007).

О том, что Йовович стала мамой в третий раз, 2 февраля сообщила ее старшая дочь Эва. У новорожденной обнаружили тяжелую форму желтухи. Актриса рассказывала о методах поддержки здоровья дочери, которые помогли ей пойти на поправку.

В августе 2019 года Йовович, сообщая о новой беременности, призналась, что до этого пережила выкидыш.

Теги: Милла Йовович, Роуз Макгоуэн
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