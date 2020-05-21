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21 мая, 2020
 
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Студия Disney снимет фильм по мотивам сказки "Снежная королева"

Исполнительным продюсером кинофильма, который будет снят по мотивам сказки Ханса Кристиана Андерсена "Снежная королева", стал Кристин Берр.

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Disney готовится к экранизации сказки о Снежной королеве
Disney готовится к экранизации сказки о Снежной королеве
Фото: Depositphotos

Американская Walt Disney Company приступила к подготовке над съемками фильма по мотивам сказки датского писателя Ханса Кристиана Андерсена "Снежная королева", сообщает Disinsider со cсылкой на информацию, полученную из собственных источников. 

Продюсером фильма стал Кристин Берр, который ранее работал над созданием фильмов  "Кристофер Робин" и "Стервелла". 

Дата премьеры фильма не разглашается. Представители киностудии отказались от комментариев редакции сайта Disinsider. При этом известно, что сюжет нового фильма не будет перекликаться с компьютерной анимационной картиной "Холодное сердце", которая была создана на студии Disney в 2013 году. 

Ранее американская актриса Милла Йовович заявила, что ее 12-летняя дочь Эва Андерсон утверждена на главную роль в фильме для детей "Питер Пэн и Венди", съемки которого будут проходить на студии Disney. 

Теги: США, фильм, Милла Йовович, Ханс Кристиан Андерсен, Walt Disney Company
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