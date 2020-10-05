"Милый поросенок". Йовович показала восьмимесячную дочь

Американская актриса Милла Йовович нарядила младшую дочь в розовый костюм поросенка.

Американская актриса украинского происхождения Милла Йовович после длительной паузы разместила в Instagram фото своей младшей дочери – восьмимесячной Ошун.

Актриса призналась, что не смогла удержаться, чтобы не поделиться снимком, на котором Ошун запечатлена в розовом костюме поросенка.

"Милый поросенок, не правда ли?" – подписала она фото.

Йовович замужем за режиссером Полом Андерсоном. У пары три дочери: средняя, Дашиэл, родилась 1 апреля 2015 года, старшая, Эва Габо, – 3 ноября 2007 года.

В августе 2019 года Йовович, сообщая о новой беременности, призналась, что до этого пережила выкидыш. 2 февраля Йовович стала мамой в третий раз.