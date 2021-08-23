Бульвар Шоубиз
 
23 августа, 2021
 
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Какие бывают стили в интерьере

Китчевый стиль самый экстравагантный вариант оформления интерьера, игнорирующий принципы гармоничности
Китчевый стиль – самый экстравагантный вариант оформления интерьера, игнорирующий принципы гармоничности
Фото: depositphotos.com

Стиль интерьера квартиры или офиса зачастую отображает философию и внутренний мир их хозяина или хозяйки. О том, какими бывают самые популярные стили интерьера и в чем заключаются их особенности, рассказывается в обзорной статье на профильном сайте DesignRemont.

Античный стиль в интерьере характеризуется наличием греческих колонн, арок, высоких окон и отличается от других стилей помпезностью. Такой интерьер дизайнеры рекомендуют для больших домой и загородных вилл. 

Античный стиль предполагает использование преимущественно натуральных материалов – камня, древесины, глины, гипса, слоновой кости, мрамора, высококачественного текстиля. При выборе цвета предпочтение отдается красному, золотому, белому, синему, черному цветам. 

Фото: depositphotos.com
Фото: depositphotos.com

Авангардный стиль интерьера является одним из популярных направлений в дизайне квартир и предполагает отход от традиций с акцентом на нестандартных решениях. Для него характерны фантастические образы в интерьере, нетрадиционная организация пространства, стремление к минимализму при наличии броских деталей. При этом главная роль в оформлении интерьера возложена на цветовые решения – выбранная палитра цветов должна выглядеть гармоничной.

Фото: depositphotos.com
Фото: depositphotos.com

Минимализм – одно из современных направлений в дизайне квартир. Оно характеризуется лаконичностью, простотой и точностью линий. При оформлении помещения в этом стиле используются нейтральные цветовые решения, позволяющие добиться предельной простоты композиции, а также зонирование помещения, в том числе с помощью распределения света.

Фото: depositphotos.com
Фото: depositphotos.com

Эко-стиль – современное направление в дизайне, сторонники которого избегают сложных цветовых решений, отдавая предпочтение оттенкам, которые присущи живой природе: голубой, зеленый, коричневый. При этом отдается предпочтение натуральным материалам без видимой промышленной обработки. Также для этого стиля характерны нарочито примитивные линии в интерьере.

Фото: depositphotos.com
Фото: depositphotos.com

Конструктивизм в интерьере характеризуется изящной простотой и эстетичной функциональностью. Узнаваемость ему придают строгие геометрические формы, а также исключительно практичный подход к подбору материалов и цветовой палитры. 

Фото: depositphotos.com
Фото: depositphotos.com

Интерьер, созданный в эклектичном стиле, представляет собой гармоничный микс сразу нескольких популярных направлений в дизайне. Особенно удачным решением дизайнеры считают умелое сочетание новых и винтажных вещей в одном помещении.

Фото: depositphotos.com
Фото: depositphotos.com

Техно-стиль позволяет сочетать современные технологии с домашним уютом. Для него характерны холодные, металлические оттенки, тона ржавчины и цвет хаки. При зонировании помещения дизайнеры используют цвета теплой палитры, а также стеклянные перегородки. При выборе мебели и декора предпочтение отдается изделиям из пластика и металла.

Фото: depositphotos.com
Фото: depositphotos.com

Китчевый стиль – самый экстравагантный и непредсказуемый вариант оформления интерьера, игнорирующий принципы гармоничности, композиции и эстетичности, характерные для других направлений. При этом он как бы пародирует традиционные правила оформления помещений и стиль жизни их хозяев. Основной акцент при оформлении в китчевом стиле делается на аксессуарах и декоре. 

Фото: depositphotos.com
Фото: depositphotos.com

Теги: квартира, дизайнер, интерьер, стиль
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