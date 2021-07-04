"Какие шары", "Бомба". Седокова в купальнике засветила грудь

Седокова поделилась селфи в зеркале, на котором она одета в яркий оранжевый купальник и короткие джинсовые шорты.

Пост певица сопроводила размышлениями на тему воспитания детей, в частности, привела пример фраз родителей, которые могут ранить ребенка.

Подписчики в комментариях делятся своим болезненным опытом в отношениях с родителями, а также не забывают отозваться и о внешнем виде Седоковой.

"Бомба", – написал iskenderredaev.

"Секси", – добавила vampira_lula.

"Шикарный пресс, Аня", – подчеркнула marinavasyanovych.

"Какие шары", – добавил insta777267.

Контекст:

С 2002-го по 2004 год Седокова была солисткой "ВИА Гры". После ухода из группы находилась в декрете. В апреле 2006 года начала сольную карьеру: под псевдонимом Аннабель выпустила клип на песню "Мое сердце", а в сентябре того же года выступила на фестивале "Пять звезд" в Сочи под собственным именем.

Седокова была ведущей передачи "Король ринга" (2008), а также участницей шоу "Ледниковый период 2" (2008), "Две звезды" (2009) на российском "Первом канале". В октябре 2010 года она отправилась в первый сольный тур, а в 2016 году презентовала первый сольный альбом "Личное". Артистка живет и работает в России.