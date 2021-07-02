"Я всегда буду подносить тебе патроны". 38-летняя Седокова засветила ягодицы на руках у своего 29-летнего "супергероя"

Седокова позирует в кадре на руках у мужа, обнимая его за плечи, а он в это время, стоя по пояс в воде, удерживает ее руками за ягодицы. Певица выбрала для съемки купальник яркой расцветки.

"У нашей семьи есть супергерой и это так кайфово. Люблю тебя. И через секунду скажу тебе еще это лично. Потому что ты летишь со мной рядом. Потому что ты всегда рядом. А я всегда буду подносить тебе патроны. С днем рождения, Янис Тимма", – подписала фото певица.

Тимма на своей странице в Instagram разместил тот же снимок.

"Для меня нет неудач. Либо я выиграю, либо это опыт. Это все, чего я хочу от жизни. Ты мой праздничный торт, Анна Седокова", – написал он.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от ANNA SEDOKOVA (@annasedokova)



