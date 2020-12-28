"Какие все яркие!". Горбунов и Осадчая с сыном прогулялись по Киеву

Украинские телеведущие и супруги Юрий Горбунов и Катя Осадчая вместе с сыном Иваном развлеклись на Софиевской площади в Киеве.

Украинский телеведущий Юрий Горбунов разместил в Instagram снимки, сделанные во время прогулки с женой и коллегой Катей Осадчей по центру Киева.

"Зима, как в Европе! Хочется снега! Как в детстве! Но ощущение праздника бурлит в воздухе! Это замечательно!" – написал он.

На снимках также запечатлен трехлетний сын Горбунова и Осадчей Иван. Он позирует с мамой на фоне елки и катается на карусели.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Gorbunov Yuriy (@gorbunovyuriy)

"Какие вы все яркие!" – написала maryna_shlykova.

Катя Осадчая и Юрий Горбунов оформили отношения незадолго до рождения сына Ивана. Ребенок родился 18 февраля 2017 года. У ведущей есть старший сын, 18-летний Илья. Его отец – бизнесмен Олег Полищук.

Катя Осадчая родилась 12 сентября 1983 года в Киеве. В юности строила карьеру модели. Она вела программу "Светские хроники" на канале "Тонис". Позже появился проект "Светская жизнь" на "1+1". Осадчая является его бессменной ведущей.

Юрий Горбунов родился 24 августа 1970 года в городе Новый Роздол Львовской области. Он вел программы "Три крапки", "Щасливий дзвiнок" на УТ-1, "Подъем" на "Новом канале", "Сніданок з "1+1", "Красота по-украински", "Я люблю Україну", "Великий пекарський турнір" и другие на "1+1". Сейчас ведет шоу "Голос країни" на "1+1".