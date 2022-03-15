"Какие же они конченые". Каминская показала, как в РФ две нерпы стреляют из автоматов. Видео

На головы животных надели береты с серпами и молотами, а в ласты им вложили автоматы.
"Теперь они не обычные нерпы, а бойцы байкальского спецназа", – сказали в сюжете.
"Минутка маразма", – написала Каминская.
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"Какие же оны конченые. В этой ситуации животных только жалко", – прокомментировала подписчица nejtli.0212.
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Каминская – бывшая участница украинской группы "НеАнгелы", которая была основана продюсером Юрием Никитиным в 2006 году. Она выступала в дуэте с певицей Викой (настоящее имя – Екатерина Смеюха). Одни из самых известных композиций коллектива – "Юра, прости", "Ты из тех самых", "Роман".
4 марта 2021 года стало известно о прекращении деятельности группы. После распада коллектива Каминская первой дебютировала как сольная певица – в марте она презентовала песню "911" под сценическим псевдонимом Slava Kaminska.