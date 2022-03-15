"Какие же они конченые". Каминская показала, как в РФ две нерпы стреляют из автоматов. Видео

На головы животных надели береты с серпами и молотами, а в ласты им вложили автоматы.

"Теперь они не обычные нерпы, а бойцы байкальского спецназа", – сказали в сюжете.

"Минутка маразма", – написала Каминская.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от SLAVA KAMINSKA (@babaslavka)

"Какие же оны конченые. В этой ситуации животных только жалко", – прокомментировала подписчица nejtli.0212.

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