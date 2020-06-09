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09 июня, 2020
 
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"Какой брать?". Министр юстиции Малюська попросил оценить его в разных костюмах

Министр юстиции Украины Денис Малюська обнародовал фото в розовом и зеленом костюмах.

Малюська попросил проголосовать за его фэшн-образы
Малюська попросил проголосовать за его фэшн-образы
Фото: Denis Malyuska / Facebook

Министр юстиции Украины Денис Малюська показал в Facebook, как выбирал себе костюм.

"Какой брать? Розовый, зеленый, ни один", – написал он. Малюська предложил проголосовать с помощью эмодзи.

Он отметил, что розовый жена не разрешает, пока этот вариант не наберет 2 тыс. лайков.

https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=1148853752162012&id=100011121947008

Малюська стал министром юстиции 29 августа 2019 года, в первый день работы Верховной Рады IX созыва, тогда был избран весь состав Кабмина.

В декабре, сообщая о 100 днях правительства, министр опубликовал фото, на котором сидит на столе.

В январе 2020 года в знак поддержки на тот момент премьер-министра Украины Алексея Гончарука Малюська залез под стол.

22 февраля, после отчета Кабинета Министров в Верховной Раде, Малюська опубликовал фотографию, на которой он стоит на руках возле стены.

Теги: Украина, правительство, мода и красота, Денис Малюська, эмодзи
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