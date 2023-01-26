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26 января, 2023
 
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"Какой же это стыд". Уроженцы Одессы Барац и Хаит в новом фильме, "гуляя по центру Москвы, обсуждают проблемы вкручивания лампочки"

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Хаит и Барац не комментируют полномасштабное вторжение РФ в Украину
Хаит и Барац не комментируют полномасштабное вторжение РФ в Украину
Фото: kvartet_i_teatr / Instagram

Участники московского театра "Квартет И", замалчивающие нападение РФ на Украину уроженцы Одессы Леонид Барац и Ростислав Хаит снялись в новом фильма из цикла "О чем говорят мужчины". Премьера картины состоится в российских кинотеатрах в начале февраля. На это 25 января в Facebook обратила внимание бывшая ведущая радиостанции "Эхо Москвы" Ксения Ларина.

Она подчеркнула, что не может понять мотивы Бараца и Хаита, которые во время полномасштабного вторжения РФ в Украину продолжают работать в стране-агрессоре.

"Не понимаю, отказываюсь понимать. В прокат выходит картина "О чем говорят мужчины. Простые удовольствия". В рассылке пишут: "Старые друзья встречаются, чтобы выпить шампанского и поговорить о личном. Гуляя по центру Москвы, они также обсуждают проблемы вкручивания лампочки и откровенные фотографии в соцсетях", – возмутилась Ларина. – Простые удовольствия в разгар страшной бесчеловечной войны. Простые удовольствия от уроженцев Одессы, у которых там в Одессе, в горящей Украине родные и друзья. Не понимаю, как это можно понять. “Проблемы вкручивания лампочки” обсуждают люди, чьи близкие сидят в бомбоубежищах, спасаясь от российских бомбежек. Какой же это стыд".

https://www.facebook.com/xenialarina/posts/pfbid02KrcL3Rxxoyr9tR1Jdtrz8Fw3FRB86EWcWGkZbNAkjuVHeLdC4k7ospdTg44T1Q1Bl

Контекст:

Барац и Хаит публично не высказывались с осуждениями действий президента РФ Владимира Путина или с критикой полномасштабного вторжения РФ в Украину.

Последний пост на странице Бараца в Instagram был размещен 25 февраля 2022 года. В нем на красном фоне белыми буквами написано: "Нет войне". Артист не обозначил, о какой войне идет речь и кто является агрессором.

Галина ГРИШИНА
редактор
Теги: Россия, кино, Москва, война России против Украины, Ксения Ларина, Квартет И, Леонид Барац
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