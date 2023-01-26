"Какой же это стыд". Уроженцы Одессы Барац и Хаит в новом фильме, "гуляя по центру Москвы, обсуждают проблемы вкручивания лампочки"

Она подчеркнула, что не может понять мотивы Бараца и Хаита, которые во время полномасштабного вторжения РФ в Украину продолжают работать в стране-агрессоре.

"Не понимаю, отказываюсь понимать. В прокат выходит картина "О чем говорят мужчины. Простые удовольствия". В рассылке пишут: "Старые друзья встречаются, чтобы выпить шампанского и поговорить о личном. Гуляя по центру Москвы, они также обсуждают проблемы вкручивания лампочки и откровенные фотографии в соцсетях", – возмутилась Ларина. – Простые удовольствия в разгар страшной бесчеловечной войны. Простые удовольствия от уроженцев Одессы, у которых там в Одессе, в горящей Украине родные и друзья. Не понимаю, как это можно понять. “Проблемы вкручивания лампочки” обсуждают люди, чьи близкие сидят в бомбоубежищах, спасаясь от российских бомбежек. Какой же это стыд".