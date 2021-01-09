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Сооснователь "Квартета И" Барац: Я не революционер

Сооснователь и актер московского театра "Квартет И", уроженец Одессы Леонид Барац в интервью основателю интернет-издания "ГОРДОН" Дмитрию Гордону заявил, что хочет жить в России. Он считает, что приносит пользу этой стране, критикуя вещи, которые ему не нравятся.

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Барац: Я задумался: "А до какой степени я готов идти дальше?" До степени, когда я поставлю под угрозу театр и свою личную жизнь, я не готов идти
Барац: Я задумался: "А до какой степени я готов идти дальше?" До степени, когда я поставлю под угрозу театр и свою личную жизнь, я не готов идти
Фото: Ростислав Гордон / Gordonua.com

Сооснователь и актер московского театра "Квартет И", уроженец Одессы Леонид Барац в интервью основателю интернет-издания "ГОРДОН" Дмитрию Гордону сказал, что ходит на акции протеста в России, но не хочет выбирать для себя путь революционера. 

"Когда журналист какой-то ровно это же, но только без вашей иронии, спросил меня: "Чего вы пришли сюда [на акцию протеста]?" Это было, по-моему, на [проспекте] Сахарова [в Москве]. "У вас же все хорошо". И дальше я вдумался: "А до какой степени я готов идти дальше?" Вот до степени, когда я поставлю под угрозу театр и свою личную жизнь, я не готов идти. Я не революционер", – сказал он, отвечая на вопрос журналиста о критике в адрес российских властей. 

Барац отметил, что хочет жить в России, так как считает ее своей страной. 

"И я считаю, что приношу ей пользу, критикуя те вещи, которые мне не нравятся. И поэтому я выхожу на митинги, если мне что-то не нравится. Готов ли я ходить на митинги, где бьют дубинками? Скорее всего, нет. Мне кажется, что я полезнее для своей же страны, если я сниму "День выборов". А может, мне просто страшно. А может, мне просто не хочется. И не "может", а точно: мне страшно. И повторяю: это стезя. Революционер – это стезя. Я ее не выбрал. И не хочу выбирать. Более того, мне кажется, что радикальная точка зрения – такая, бескомпромиссная, жесткая – и отсутствие диалога с властью – это ущербная позиция. Потому что существует то, что существует. Мы понимаем, как долго это будет существовать. Я понимаю, возможны ли изменения в этом. И как мне кажется, позиция сильней, эффективней – не полное отвержение и такое впадание в праведный гнев от этого, а попытка хоть какого-то диалога, попытка связи между обычными людьми и небожителями. Она, как мне кажется, правильная", – добавил актер. 

Он сказал, что не имеет "духа и желания" на то, чтобы менять занятие творчеством на путь революционера. 

"Тем не менее у меня никогда не возникнет вопроса, сказать ли правду и свое мнение любому из журналистов российских. И в этом смысле, кстати, украинские журналисты меня пугают чуть больше, чем российские. Потому что здесь это – по понятным причинам, но тем не менее, здесь это доведено до такой степени и такое количество спекуляций по этому поводу, что я просто боюсь за то, что меня, например, могут не пустить в свою, родную, страну. А в России я произношу все, что хочу. Иногда это просто не печатают. Но произношу я все, что хочу", – резюмировал Барац. 

Сооснователь "Квартета И" Барац: Мы настаивали, чтобы в конце "Дня выборов" была фраза, что даже такие выборы лучше, чем их отсутствие. Но мы не смогли это пролоббировать. Полный текст интервью Бараца Гордону

Барац родился в 1971 году в Одессе. После школы переехал в Москву, окончил эстрадный факультет Российского института театрального искусства (ГИТИС). 

После окончания института Барац, его друг детства Ростислав Хаит, а также Александр Демидов, Камиль Ларин и Сергей Петрейков, с которыми они познакомились во время учебы, создали комический театр "Квартет И". 

"Квартет И" снял фильмы "День радио", "Громкая связь", дилогию "День выборов" и  трилогию "О чем говорят мужчины". 

Барац был дважды женат: на российской актрисе Анне Касаткиной и украинском психологе Анне Моисеевой. В первом браке родились две дочери – Елизавета (1994) и Ева (2003). С Моисеевой развелся в 2019 году, и уже после расставания, в октябре 2020 года, у пары родился сын Марк

ВИДЕО
Видео: В гостях у Гордона / YouTube
Дмитрий ГОРДОН
основатель проекта
Теги: Россия, Украина, акции протеста, Леонид Барац
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