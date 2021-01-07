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Сооснователь “Квартета И” Барац: Жванецкий – не талант, а гений. Потому что у таланта можно учиться. У гения учиться практически невозможно

Сооснователь и актер московского театра "Квартет И" Леонид Барац в интервью основателю издания "ГОРДОН" Дмитрию Гордону рассказал, что писателем-сатириком Михаилом Жванецким двигало желание нравиться.

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Барац: Мудрец это человек, вписавшийся в жизнь, понимающий, что делать, что говорить, успокоившийся человек
Барац: Мудрец – это человек, вписавшийся в жизнь, понимающий, что делать, что говорить, успокоившийся человек
Фото: Ростислав Гордон / Gordonua.com

Сооснователь и актер московского театра "Квартет И", уроженец Одессы Леонид Барац в интервью основателю интернет-издания "ГОРДОН" Дмитрию Гордону сказал, что когда писателя-сатирика Михаила Жванецкого называют мудрецом, это "очень лестное, наверное, но неточное определение его".

"Мудрец – это человек, все-таки вписавшийся в жизнь, понимающий, что делать, что говорить, успокоившийся человек. А Михаил Михайлович – точно не успокоившийся человек. Михаил Михайлович все время вибрирующий, все время ищущий ответы, все время чего-то хотящий", – считает Барац.

Он отметил, что Жванецким двигало желание нравиться.

"В случае с Михаилом Михайловичем… Это не талант, а гений, как мне кажется. Потому что у таланта можно учиться. У гения практически научиться невозможно, потому что это то, чему не учат и не учатся. То, что случается и вспыхивает, и с чем ты можешь только себя соотносить, но научиться этому", – сказал Барац.

Сооснователь "Квартета И" Барац: Мы настаивали, чтобы в конце "Дня выборов" была фраза, что даже такие выборы лучше, чем их отсутствие. Но мы не смогли это пролоббировать. Полный текст интервью Бараца Гордону

Жванецкий родился 6 марта 1934 года в Одессе. Он – первый и бессменный президент Всемирного клуба одесситов. Жванецкий – автор книг "Встречи на улицах", "Год за два", "Моя Одесса", "Женщины", "Одесские дачи", "Собрание произведений". В последнее время сатирик вместе с женой Натальей Жванецкой и сыном Дмитрием жил в Москве. Жванецкий умер в возрасте 86 лет в ноябре 2020 года.

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Видео: В гостях у Гордона / YouTube
Дмитрий ГОРДОН
основатель проекта
Теги: Дмитрий Гордон, Одесса, Михаил Жванецкий, Квартет И, сатирик, Леонид Барац
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