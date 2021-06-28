"Карлсончик! Дорогой", "Какой смешной". В сети обсуждают Суханова, взобравшегося в Киеве на дерево

"Смотри, как я могу", – подписал он ролик, отметив, что он был снят во время прогулки по Киеву в компании с продюсером Ириной Вратаревой.

"Я вас обожаю. Ну как же все это мило", – отреагировали фолловеры.

"Карлсончик! Дорогой", – написали в комментариях подписчики.

"Какой вы смешной", – оценили ролик пользователи сети.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Алексеи * Суханов (@suhanov.official)