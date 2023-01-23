Бульвар Шоубиз
 
23 января, 2023
 
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Картофельные лепешки с кремовым соусом. Рецепт от эксперта

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Блюдо готовится из нескольких ингредиентов
Блюдо готовится из нескольких ингредиентов
Фото: depositphotos.com

Украинский ресторатор, кулинарный эксперт и популяризатор украинской кухни Евгений Клопотенко 21 января в Instagram показал, как готовит блюдо из картофеля.

"Если стоите – сядьте. Если сидите – держитесь за что-то, потому что все равно упадете. На арену инстаграммных рецептов выходят хрустящие картофельные лепешки с соусом из крем-сыра и хрена. Это еще один пример от меня, как простое и знакомое украинскому сердцу может быть таким вау, что хочется об этом кричать, прыгать и сходить с ума", – написал он.

Клопотенко подчеркнул, что это блюдо простое в приготовлении.

Необходимо отварить картофель на протяжении 30 минут, выложить его целым на пергамент. Нужно сделать надрезы и придавить картофель стаканом, чтобы он стал плоской лепешкой. Смазать растительным маслом, посолить, поперчить и запекать 30 минут при 200–220 градусах.

Для соуса нужно взбить в блендере 250 г крем-сыра, 1 ч. л. белого консервированного хрена (или 1 см свежего) и 50 мл молока или сливок.

"Берите потом хрустящую лепешку, мажьте сливочно-острой нежностью и чувствуйте что-то очень прекрасное", – написал кулинар.

Контекст:

В 2015 году Евгений Клопотенко стал победителем пятого сезона кулинарного проекта "МастерШеф" на канале СТБ. После победы в шоу телеканал пригласил шеф-повара в качестве эксперта в несколько телевизионных проектов.

Клопотенко является сооснователем социального проекта Cult Food, цель которого – изменение культуры питания.

В 2021 году Клопотенко вошел в список людей, которые влияют на будущее мировой гастрономии, 50 Next, представленный The World's 50 Best Restaurants.

Теги: ресторатор, МастерШеф, рецепт, рецепты, блюдо, картофель
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