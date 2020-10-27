  Казахстан использовал фразу киногероя Бората для рекламной кампании

В ролике, рекламирующем достопримечательности Казахстана, актеры в роли туристов повторяют фразу вымышленного персонажа из фильма "Борат" казахстанского журналиста Бората Сагдиева. По мнению заместителя главы правления национальной компании "Казах туризм" Кайрата Садвакасова, используемое в рекламе выражение незабываемо описывает туристический потенциал страны.

Фраза главного героя фильма "Борат", роль которого сыграл американский комик Саша Барон Коэн, прозвучала в проморолике, снятом для рекламы Казахстана в качестве объекта для туризма. Об этом сообщает The Gurdian.

В рекламном ролике актеры в роли туристов во время осмотра местных достопримечательностей повторяют фразу казахстанского журналиста Бората: "Очень хорошо".

Как пишет издание, заместитель главы правления национальной компании "Казах туризм" Кайрат Садвакасов считает это выражение таким, которое незабываемо описывает туристический потенциал страны.

Идея рекламной кампании с использованием этой фразы принадлежит американскому гиду, проживающему в столице Казахстана, Деннису Кину.

Издание отмечает, что после выхода первой части фильма о журналисте из Казахстана Борате реакция руководства страны была противоположной – тогда на правах рекламы в американских СМИ были опубликованы опровержения событий, описанных в первой части фильма.

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Видео: Kazakhstan Travel / YouTube

Первая часть фильма о Борате была выпущена в 2006 году. 23 октября 2020 года состоялась премьера второй части. Она ознаменовалась скандалом с участием адвоката американского президента Дональда Трампа Руди Джулиани.