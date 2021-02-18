Бульвар Шоубиз
 
18 февраля, 2021
 
Новости

Казанин о Зеленском: Вован такой, мягко говоря, упертый парень. Если что задумал, отговаривать бессмысленно

По словам актера Степана Казанина, после избрания руководителя студии "Квартал 95" Владимира Зеленского президентом Украины, коллектив почувствовал, что им его не хватает, но сейчас уже "вошли в струю".

Казанин о Зеленском: Просто остается поддерживать
Казанин о Зеленском: Просто остается поддерживать
Фото: kazaninstepurik / Instagram

Актер Степан Казанин отговаривал экс-руководителя студии "Квартал 95" Владимира Зеленского от намерения баллотироваться в президенты. Об этом он рассказал в эфире передачи ЖВЛ, которая 18 февраля вышла на "1+1".

"Вован такой, мягко говоря, упертый парень. Если он что задумал, честно говоря, отговаривать его было бессмысленно. Попытки были, но мы понимали, если он задумал – так оно и будет. Просто остается поддерживать", – рассказал он.

По словам Казанина, после избрания Зеленского президентом, коллектив сперва чувствовал, что им его не хватает.

"Но сейчас как-то вошли в струю", – подытожил он.

Актер, художественный руководитель студии "Квартал 95" Зеленский стал президентом Украины в 2019 году. Во втором туре за Зеленского проголосовало 73,22% избирателей, за пятого президента Петра Порошенко – 24,45%.

Степан Казанин (настоящее имя актера – Сергей) родом из российского Надыма. Артист принимал участие в команде КВН "Тамбовские волки", после был капитаном команды КВН "Тапкины дети".

Во время участия в киевской лиге КВН познакомился с командой КВН из Кривого Рога "95-й квартал", приняв предложение о сотрудничестве. В настоящее время является актером студии "Квартал 95".

Вместе с женой актер воспитывает двух сыновей – Степана (1998) и Петра (2010).

Теги: Украина, Владимир Зеленский, актер, президент, студия Квартал 95, Степан Казанин
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter

КОММЕНТАРИИ:

 
Запрещены нецензурная лексика, оскорбления, разжигание межнациональной и религиозной розни и призывы к насилию.
 
Осталось символов: 1000
Показать больше комментариев
МАТЕРИАЛЫ ПО ТЕМЕ
 
 
 
ПУБЛИКАЦИИ
все публикации
  Ройзман о "дворце Путина": В гробу карманов нет
  Ройзман о "дворце Путина": В гробу карманов нет
Алеся БАЦМАН
  Виторган: Как я могу думать о смерти, когда эти чудеса передо мной – три женщины: Ирочка и мои две малышки?
  Виторган: Как я могу думать о смерти, когда эти чудеса передо мной – три женщины: Ирочка и мои две малышки?
Дмитрий ГОРДОН
  Что такое Clubhouse, почему туда могут попасть не все и как Маск помог популярности соцсети?
  Что такое Clubhouse, почему туда могут попасть не все и как Маск помог популярности соцсети?
Елена КРАВЧЕНКО
 

Нажмите «Нравится», чтобы читать
Gordonua.com в Facebook

Я уже читаю Gordonua в Facebook

 
Бульвар Шоубиз. Приложение
все публикации
Казанин о Зеленском: Вован такой, мягко говоря, упертый парень. Если что задумал, отговаривать бессмысленно
Казанин о Зеленском: Вован такой, мягко говоря, упертый парень. Если что задумал, отговаривать бессмысленно
"Она жила в бедности, поэтому я на нее даже не обижаюсь". Ступка рассказал о взаимоотношениях с женой
"Она жила в бедности, поэтому я на нее даже не обижаюсь". Ступка рассказал о взаимоотношениях с женой
  "Мама испугалась. Она говорила: "Сделай что-нибудь". Панин рассказал, почему умерла его мать
  "Мама испугалась. Она говорила: "Сделай что-нибудь". Панин рассказал, почему умерла его мать
Художница Барашикова: С портретами Дмитрия Гордона у меня получилась сказочная история, как у Золушки
Художница Барашикова: С портретами Дмитрия Гордона у меня получилась сказочная история, как у Золушки
Виктория ВОРОНИНА
"Красивая, молодая", "Как ровесница". Мама Каминской взбудоражила аудиторию своим внешним видом
"Красивая, молодая", "Как ровесница". Мама Каминской взбудоражила аудиторию своим внешним видом
Звезда сериала "Сваты" Кошмал рассказала, почему стала веганом
Звезда сериала "Сваты" Кошмал рассказала, почему стала веганом
"Знают, что папа звезда". Дети Пугачевой и Галкина спародировали его фанатов
"Знают, что папа звезда". Дети Пугачевой и Галкина спародировали его фанатов
Брыльска отреагировала на смерть партнера по фильму "Ирония судьбы" Мягкова
Брыльска отреагировала на смерть партнера по фильму "Ирония судьбы" Мягкова
  "Я просто приняла участие, не навредив никому". Мейхер рассказала, почему решила участвовать в шоу "Голос країни"
  "Я просто приняла участие, не навредив никому". Мейхер рассказала, почему решила участвовать в шоу "Голос країни"
"Немного опешила". Психолога Холоденко приняли за уборщицу после тренировки в спортзале
"Немного опешила". Психолога Холоденко приняли за уборщицу после тренировки в спортзале
"Как видите, мужу меня схватить есть за что". Жена Остапчука показала свои ягодицы крупным планом
"Как видите, мужу меня схватить есть за что". Жена Остапчука показала свои ягодицы крупным планом
  Виторган: У моей мамы было шесть сестер и четыре брата. У моего папы в семье тоже было 11 детей
  Виторган: У моей мамы было шесть сестер и четыре брата. У моего папы в семье тоже было 11 детей
Дмитрий ГОРДОН
"Нам повезет, если все это закончится просто истечением каденции". Фоззи из ТНМК высказался о президентстве Зеленского
"Нам повезет, если все это закончится просто истечением каденции". Фоззи из ТНМК высказался о президентстве Зеленского
Глава миграционной службы и его возлюбленная, известная как девушка с собачкой из Уханя, показали, как "телепортировались" в Украину из Занзибара
Глава миграционной службы и его возлюбленная, известная как девушка с собачкой из Уханя, показали, как "телепортировались" в Украину из Занзибара
Умер актер фильмов "Ирония судьбы" и "Служебный роман" Андрей Мягков
Умер актер фильмов "Ирония судьбы" и "Служебный роман" Андрей Мягков
  Виторган о жене, умершей от рака: Мы боролись за Аллочку три года. Проходит год вроде все нормально. Выходим на сцену, играем. Все в порядке. Но бах!.. Это печаль вечная
  Виторган о жене, умершей от рака: Мы боролись за Аллочку три года. Проходит год – вроде все нормально. Выходим на сцену, играем. Все в порядке. Но бах!.. Это печаль вечная
Дмитрий ГОРДОН
 

Популярно в Бульваре

 
все публикации
 

Новости

 
все публикации
 

Видео

 
все видео
 
 
 
Dmitriy Gordon
 
Бульвар Гордона
 
ГОРДОН
 
 
  • ГОРДОН
    Adndroid приложение
    Appstore приложение
    Telegram-icon

    Правила пользования сайтом и использования материалов
    Политика конфиденциальности и защиты персональных данных
    Договор присоединения об использовании сайта интернет-издания "ГОРДОН"

    © 2021. Все права защищены. Разработано в PALAEMO  

    Все материалы, которые размещены на этом сайте со ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в любой форме, кроме как с письменного разрешения агентства.

    Все опубликованные фотоматериалы Depositphotos не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению
    в любой форме без письменного разрешения компании.
    Материалы, отмеченные значками PR, "Инновация", "Мнение", "Актуально", "Выборы" и "Влияние", публикуются на правах рекламы.

    Теги Карта сайта Sitemap
    Новости Харькова, Новости Киева, Новости Одессы, Новости Донецка, RSS