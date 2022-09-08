"Каждый эпизод содержит новые песни, под которые будет танцевать вся семья". Netflix заявила о перезапуске "Телепузиков"

Премьера сериала о телепузиках состоялась в 1997 году Фото: teletubbieshq / Instagram

Рассказчиком в шоу будет американский актер и певец, номинант премии "Эмми" Титус Берджесс. Премьера запланирована на 14 ноября. Всего будет показано 26 эпизодов о приключениях четырех телепузиков. Продолжительность одного эпизода – 12 минут.

"Каждый эпизод содержит новые оригинальные песни Tummy Tales, под которые будет танцевать вся семья", – говорится в анонсе.

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