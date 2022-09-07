Netflix показала тизер фильма "На Западном фронте без перемен" по роману Эриха Марии Ремарка о Первой мировой. Видео

Премьера картины запланирована на 28 октября
Фото: netflix.com
Американская стриминговая платформа Netflix 6 сентября на своем канале в YouTube презентовала тизер фильма немецкого режиссера Эдварда Бергера "На Западном фронте без перемен", снятого по одноименному роману немецкого писателя Эриха Марии Ремарка.
В фильме рассказывается история 17-летнего солдата Пауля Боймера, которого сыграл австрийский актер Феликс Каммерер.
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