Кекелия в образе Мерилин Монро спела для Зеленского Happy Birthday Mr. President. Видео

Кекелия отметила, что ее выступление в образе Мерилин Монро стало частью поздравления, которое команда программы "Сніданок з "1+1" адресовала президенту Украины Владимиру Зеленскому по случаю его 45-летия.
"Happy Birthday Mr. President. Благодарна за все, что вы делаете для каждого украинца и для всего мира", – написала Кекелия.
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Песню Happy Birthday Mr. President Мерилин Монро исполнила 19 мая 1962 года в честь грядущего 45-летия американского президента Джона Кеннеди.