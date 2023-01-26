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26 января, 2023
 
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Кекелия в образе Мерилин Монро спела для Зеленского Happy Birthday Mr. President. Видео

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Кекелия Зеленскому: Благодарна за все, что вы делаете для каждого украинца и для всего мира
Кекелия – Зеленскому: Благодарна за все, что вы делаете для каждого украинца и для всего мира
Фото: kekeliavera / Instagram

Украинская певица Вера Кекелия в образе американской актрисы и певицы Мерилин Морно исполнила композицию Happy Birthday Mr. President. Видео своего выступления артистка разместила 25 января в Instagram.

Кекелия отметила, что ее выступление в образе Мерилин Монро стало частью поздравления, которое команда программы "Сніданок з "1+1" адресовала президенту Украины Владимиру Зеленскому по случаю его 45-летия.

"Happy Birthday Mr. President. Благодарна за все, что вы делаете для каждого украинца и для всего мира", – написала Кекелия.

Контекст:

Песню Happy Birthday Mr. President Мерилин Монро исполнила 19 мая 1962 года в честь грядущего 45-летия американского президента Джона Кеннеди.

Галина ГРИШИНА
редактор
Теги: Владимир Зеленский, Мерилин Монро, певица, Джон Кеннеди, Вера Кекелия
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