Кекелия в образе Мерилин Монро спела для Зеленского Happy Birthday Mr. President. Видео

Кекелия – Зеленскому: Благодарна за все, что вы делаете для каждого украинца и для всего мира Фото: kekeliavera / Instagram

Кекелия отметила, что ее выступление в образе Мерилин Монро стало частью поздравления, которое команда программы "Сніданок з "1+1" адресовала президенту Украины Владимиру Зеленскому по случаю его 45-летия.

"Happy Birthday Mr. President. Благодарна за все, что вы делаете для каждого украинца и для всего мира", – написала Кекелия.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от ВІРА КЕКЕЛІЯ (@kekeliavera)