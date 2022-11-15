Бульвар Шоубиз
 
15 ноября, 2022
 
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Кэмпбелл показала отдых на Мальдивах вместе c дочерью, о рождении которой сообщила весной прошлого года

Кэмпбелл сообщила, что стала матерью, весной 2021 года
Кэмпбелл сообщила, что стала матерью, весной 2021 года
Фото: naomi / Instagram

Британская супермодель Наоми Кэмпбелл 14 ноября опубликовала в Instagram фото, на которых запечатлена во время отдыха на Мальдивах вместе со своей полуторагодовалой дочерью.

Кэмпбелл позировала с ребенком на пляже, при этом дочь на всех фото запечатлена со спины.

Контекст:

Наоми Кэмпбелл начала карьеру модели в возрасте 15 лет. В 1991 году журнал People назвал ее одной из 50 самых красивых женщин мира. В 1995 году модель дебютировала как певица, записав альбом Babywoman.

18 мая 2021 года Кэмпбелл сообщила, что впервые стала матерью, и опубликовала фото дочери. На снимке были запечатлены ножки ребенка в ладони Кэмпбелл. Других подробностей материнства модель не озвучила. 

Позже Кэмпбелл призналась, что дочь является ее биологическим ребенком.

Теги: Наоми Кэмпбелл, Мальдивы, отдых
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