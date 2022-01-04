Киану Ривз пожертвовал большую часть гонорара за съемки в "Матрице" на исследование лейкемии

Тогда за роль Нео в первой "Матрице" Ривз заработал $10 млн и еще $25 млн получил с кассовых сборов фильма. Спустя два года после благотворительного пожертвования актер основал фонд помощи больным раком, но отказался давать ему свое имя.

Ремиссия у сестры Ривза наступила спустя 10 лет после лечения, отмечается в публикации.