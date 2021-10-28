"С благодарностью от Киану". Ривз после съемок в боевике подарил своим четверым каскадерам часы за $10 тыс. Фото

На обнародованном фото крупным планом запечатлены часы, на обратной стороне которых выгравировано на английском языке: "Пятерка Джона Уика. Джереми Маринасу. С благодарностью от Киану".
"Лучший подарок, который я когда-либо получал", – подписал фото каскадер.
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Фан-паблик также разместил в сети фото от Маринаса, на котором крупным планом запечатлены пять рук с надетыми на запястье часами, включая руку Кивза.
Американский таблоид TMZ отмечает, что стоимость таких часов составляет порядка $10 тыс. (около 264 тыс. грн) за штуку.
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Киану Ривз родился в 1964 году в Ливане. Актер известен ролями в фильмах "Матрица", "Скорость", "Короли улиц".
Первая часть боевика "Джон Уик" вышла в 2014 году. Ривз играет в картине бывшего наемного убийцу.