Ким Кардашян показала семейный завтрак с мужем и детьми

Американская модель и бизнесвумен Ким Кардашян показала снимок с участием супруга, рэпера Канье Уэста, и их детей Норт, Сейнта, Чикаго и Псалма.

Американская модель и бизнесвумен Ким Кардашян разместила в Instagram фото семейного завтрака.



"Утреннее безумие", – написала она.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Morning Madness Публикация от Kim Kardashian West (@kimkardashian) 22 Янв 2020 в 7:21 PST

Ким Кардашян и рэпер Канье Уэст живут в браке с 2014 года. У них четверо детей: Норт (2013), Сейнт (2015), Чикаго (2018), Псалм (2019). Чикаго и Псалма вынашивала суррогатная мать.

Ким Кардашян родилась 21 октября 1980 года в Лос-Анджелесе. Она участница седьмого сезона американского проекта "Танцы со звездами" и реалити-шоу "Семейство Кардашян", которое стартовало в 2007 году.