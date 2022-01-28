Китайцы угрожают бойкотом "Матрицы" из-за участия Киану Ривза в концерте в поддержку Тибета

Китайские националисты, которые называют себя розовыми мышами, возмутились решением актера продемонстрировать таким образом поддержку Тибету в его борьбе за независимость от Пекина и намерены объявить бойкот четвертому эпизоду "Матрицы" с участием Ривза.

Премьера фильма состоялась в Китае 14 января – за это время он собрал в прокате $12,3 млн. Ривз пока что не комментировал ситуацию.