В Китае фильм "Бойцовский клуб" вышел с другим финалом. Писатель Чак Паланик отреагировал на цензуру

В оригинальной версии Рассказчик в исполнении Эдварда Нортона убивает свое альтер-эго Тайлера Дердена, образ которого воплотил Брэд Питт, а затем смотрит, как рушатся небоскребы.

В китайской версии, пишет издание, вместо сцены разрушения на экране появляется сообщение о том, что полиция арестовала всех участников проекта "Разгром", обезвредила бомбы и отправила Дердена в психиатрическую клинику, где он пробудет до 2012 года.

Американский писатель Чак Паланик 26 января в Twitter прокомментировал китайский финал фильма, который был снят по мотивам написанного им в 1996 году одноименного романа.

"Это супер-прекрасно. В Китае каждый получает счастливый конец", – написал он.

Have You Seen This Sh*t?

This is SUPER wonderful! Everyone gets a happy ending in China!



https://t.co/saVA2yro9B pic.twitter.com/20UzTi1nyI — Chuck Palahniuk (@chuckpalahniuk) January 25, 2022



