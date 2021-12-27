В Китае создали цифрового прокурора, который может предъявлять обвинения преступникам

Искусственный "прокурор" обучался на более чем 17 тыс. дел в период с 2015-го по 2020 год Фото: depositphotos.com

Искусственный "прокурор" обучался на более чем 17 тыс. дел в период с 2015-го по 2020 год. Он умеет идентифицировать восемь распространенных преступлений. Это, в частности, мошенничество с кредитными картами, азартные игры, опасное вождение, умышленное нанесение травм, препятствование исполнению служебных обязанностей, кража, мошенничество и "завязывание ссор и провоцирование неприятностей".

ИИ-прокурор может работать на настольном компьютере. Для каждого подозреваемого он будет выдвигать обвинение на основе 1000 "черт", полученных из текста описания дела, созданного человеком, большинство из которых слишком мелкие или абстрактные, чтобы иметь смысл для людей. Затем система оценит доказательства.

По словам профессора Ши Юна, директора лаборатории управления большими данными и знаниями Китайской академии наук, эта технология может снизить повседневную нагрузку на прокуроров, позволяя им сосредоточиться на более сложных задачах.

Новая технология, как сообщается, уже протестирована в народной прокуратуре района Пудун в Шанхае.