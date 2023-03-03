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03 марта, 2023
 
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Киты во время охоты издают хриплые протяжные звуки. Техника их воспроизведения характерна для Ким Кардашян и Пэрис Хилтон

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Ученый Элеманс назвал вокальную технику, которую используют Кардашян и Хилтон, vocal fry
Ученый Элеманс назвал вокальную технику, которую используют Кардашян и Хилтон, vocal fry
Фото: parishilton / Instagram

Ученые из Университета Южной Дании обнародовали результаты исследования, в которых пришли к выводу, что киты во время охоты на добычу издают хриплые протяжные звуки, напоминающие по манере произношение американских моделей Ким Кардашян и Пэрис Хилтон. Об этом 2 марта сообщает издание The Telegraph со ссылкой на результаты исследования.

Ученый Коэн Элеманс назвал эту технику vocal fry. Киты, как выяснили исследователи, используют этот голосовой регистр, чтобы воспроизводить эхолокационные сигналы, способствующие поимке добычи.

Эта особенность является результатом эволюции. Отмечается, что используя технику vocal fry, для дыхания не потребуется много воздуха, так как голосовые связки открыты лишь очень короткое время. Обычно киты издают эти звуки, опускаясь на глубину до 2 тыс. метров. 

Ранее считалось, что эти звуки воспроизводятся гортанью, но благодаря камерам, установленным в носу у некоторых китов, выяснилось, что это не так. При этом само строение звуковой системы китов похоже на гортань.

Ученые подчеркнули, что вследствие эволюционных процессов орган переместился из трахеи в нос и позволяет создавать более сильное давление без вреда для легких. Именно эта особенность помогает китам издавать самые громкие звуки среди всех животных.

Галина ГРИШИНА
редактор
Теги: Ким Кардашян, Пэрис Хилтон
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