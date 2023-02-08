Кортни Кардашян выпустила жвачки, "улучшающие вкус вагины". Известный гинеколог назвала препарат "вагинальной аферой" и объяснила почему

"Знакомьтесь, Lemme Purr – наша новая вагинальная жвачка для здоровья. Вагинальное здоровье – это такая важная часть общего благополучия женщины (и о нем мало говорят), поэтому мы так рады запустить это! Подарите своей вагине сладкое удовольствие, которое она заслуживает (и превратите ее в сладкое удовольствие). Знаете, как говорится: ты то, что ты ешь", – говорится в описании препарата на странице модели.

По словам Кардашян, продукт содержит "ананас, витамин С и пробиотики для здоровья влагалища и уровня pH, которые поддерживают свежесть и вкус".

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Канадско-американский гинеколог Джен Гюнтер, автор книги "Библия вагины" на своей странице в Instagram назвала вагинальные жвачки от Кардашян "вагинальной аферой". Она отметила, что созвонилась с моделью и сообщила ей об этом.

"Любой, кто предполагает, что ваша вагина несвежая или нуждается в улучшении вкуса, является женоненавистником и ужасным человеком. И да, это касается вас, Кардашян, и вашей аферы", – заявила доктор.

Она также обратилась к подписчицам.

"Твоя вагина потрясающая. Если вы считаете, что у вас есть проблемы со здоровьем, обратитесь к эксперту, а не к Кардашян. Этот ананасовый миф должен умереть. Это миф и одна из причин, почему мне пришлось включить главу о еде в "Библию вагины", – резюмировала эксперт.

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