Бульвар Шоубиз
 
08 февраля, 2023
 
Новости

Кортни Кардашян выпустила жвачки, "улучшающие вкус вагины". Известный гинеколог назвала препарат "вагинальной аферой" и объяснила почему

Этот материал можно прочитать и на украинском языке
Кортни Кардашян: Подарите своей вагине сладкое удовольствие, которое она заслуживает
Кортни Кардашян: Подарите своей вагине сладкое удовольствие, которое она заслуживает
Фото: kourtneykardash / Instagram

Американская модель Кортни Кардашян 6 февраля презентовала в Instagram препарат под названием Lemme Purr, который, по ее словам, улучшает здоровье влагалища.

"Знакомьтесь, Lemme Purr – наша новая вагинальная жвачка для здоровья. Вагинальное здоровье – это такая важная часть общего благополучия женщины (и о нем мало говорят), поэтому мы так рады запустить это! Подарите своей вагине сладкое удовольствие, которое она заслуживает (и превратите ее в сладкое удовольствие). Знаете, как говорится: ты то, что ты ешь", – говорится в описании препарата на странице модели.

По словам Кардашян, продукт содержит "ананас, витамин С и пробиотики для здоровья влагалища и уровня pH, которые поддерживают свежесть и вкус".

Канадско-американский гинеколог Джен Гюнтер, автор книги "Библия вагины" на своей странице в Instagram назвала вагинальные жвачки от Кардашян "вагинальной аферой". Она отметила, что созвонилась с моделью и сообщила ей об этом.

"Любой, кто предполагает, что ваша вагина несвежая или нуждается в улучшении вкуса, является женоненавистником и ужасным человеком. И да, это касается вас, Кардашян, и вашей аферы", – заявила доктор.

Она также обратилась к подписчицам.

"Твоя вагина потрясающая. Если вы считаете, что у вас есть проблемы со здоровьем, обратитесь к эксперту, а не к Кардашян. Этот ананасовый миф должен умереть. Это миф и одна из причин, почему мне пришлось включить главу о еде в "Библию вагины", – резюмировала эксперт.


Контекст:

Кардашян в 2022 году запустила линейку добавок под названием Lemme. Новый продукт расширил ассортимент витаминов и добавок.

Галина ГРИШИНА
редактор
Теги: здоровье, продукты, женщины, Кортни Кардашян, витамины, ананас
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter
МАТЕРИАЛЫ ПО ТЕМЕ
 
 
 
ПУБЛИКАЦИИ
все публикации
Тот самый "Азов" и еще семь штурмовых бригад собираются, чтобы освобождать Крым и Донбасс. Главное о "Гвардии наступления"
Тот самый "Азов" и еще семь штурмовых бригад собираются, чтобы освобождать Крым и Донбасс. Главное о "Гвардии наступления"
Алина ГРЕЧАНАЯ
Фермер из Кировоградской области: Поворознюк выскочил из кабинета перед взрывом и закрыл дверь. Вероятно, он и бросил гранату в Вертелецкого. Он запугал единственного свидетеля, и тот отказался от показаний
Фермер из Кировоградской области: Поворознюк выскочил из кабинета перед взрывом и закрыл дверь. Вероятно, он и бросил гранату в Вертелецкого. Он запугал единственного свидетеля, и тот отказался от показаний
Нардеп Дмитриева: В Херсоне врачи сложили аппараты, которые не успели спрятать, в коробку и написали: "Не работает". Так сохранили оборудование от оккупантов
Нардеп Дмитриева: В Херсоне врачи сложили аппараты, которые не успели спрятать, в коробку и написали: "Не работает". Так сохранили оборудование от оккупантов
Елена ПОСКАННАЯ
 

Нажмите «Нравится», чтобы читать
Gordonua.com в Facebook

Я уже читаю Gordonua в Facebook

 
Бульвар Шоубиз. Приложение
все публикации
Кортни Кардашян выпустила жвачки, "улучшающие вкус вагины". Известный гинеколог назвала препарат "вагинальной аферой" и объяснила почему
Кортни Кардашян выпустила жвачки, "улучшающие вкус вагины". Известный гинеколог назвала препарат "вагинальной аферой" и объяснила почему
Галина ГРИШИНА
  Шоколадные кексы. Рецепт от итальянского кулинарного блогера
  Шоколадные кексы. Рецепт от итальянского кулинарного блогера
Галина ГРИШИНА
"Народные, заслуженные, простуженные, зачем вам это?" Мозговая обратилась к коллегам по шоу-бизнесу, возмутившись их поведением
"Народные, заслуженные, простуженные, зачем вам это?" Мозговая обратилась к коллегам по шоу-бизнесу, возмутившись их поведением
Галина ГРИШИНА
Свитолина и Хазанавичус посетили Бучу, Ирпень и встретились с Зеленским. Французский режиссер стал еще одним послом United24
Свитолина и Хазанавичус посетили Бучу, Ирпень и встретились с Зеленским. Французский режиссер стал еще одним послом United24
Галина ГРИШИНА
Ефросинина спросила у Дурнева, мог бы он полюбить Тину Кароль. Блогер ответил, почему это невозможно
Ефросинина спросила у Дурнева, мог бы он полюбить Тину Кароль. Блогер ответил, почему это невозможно
Галина ГРИШИНА
  "Камера продолжала снимать там, где хотелось закрыть глаза". В годовщину полномасштабного вторжения РФ "1+1" покажет фильм Комарова о войне
  "Камера продолжала снимать там, где хотелось закрыть глаза". В годовщину полномасштабного вторжения РФ "1+1" покажет фильм Комарова о войне
Галина ГРИШИНА
"Такие люди заставляют верить, что мы не одни в борьбе с Мордором". Звезда "Игры престолов" Джек Глисон впервые посетит Украину
"Такие люди заставляют верить, что мы не одни в борьбе с Мордором". Звезда "Игры престолов" Джек Глисон впервые посетит Украину
Галина ГРИШИНА
Никитюк показала архивное фото в ярком купальнике
Никитюк показала архивное фото в ярком купальнике
Ким заявил, что отдыхать в Коблево можно будет уже в 2023 году
Ким заявил, что отдыхать в Коблево можно будет уже в 2023 году
"Я написал: "Очень рад, что живу с тобой в одну эпоху". Ханумак из "Квартала 95" рассказал, как Зеленский отреагировал на его сообщение
"Я написал: "Очень рад, что живу с тобой в одну эпоху". Ханумак из "Квартала 95" рассказал, как Зеленский отреагировал на его сообщение
Галина ГРИШИНА
Мини-бикини, браслет и кольца. Квиткова устроила на пляже фотосессию перед зеркалом
Мини-бикини, браслет и кольца. Квиткова устроила на пляже фотосессию перед зеркалом
Галина ГРИШИНА
65-летний Зибров похвастался прогулкой по Киеву с 25-летней дочерью
65-летний Зибров похвастался прогулкой по Киеву с 25-летней дочерью
Галина ГРИШИНА
В топе и лосинах. Беременная двойней 48-летняя Суэнк восхитила сеть новым фото
В топе и лосинах. Беременная двойней 48-летняя Суэнк восхитила сеть новым фото
Галина ГРИШИНА
"Под завалами страхов притаилась гордость". Ефросинина, провожая мужа на фронт, обратилась к украинкам, чьи мужчины защищают Украину
"Под завалами страхов притаилась гордость". Ефросинина, провожая мужа на фронт, обратилась к украинкам, чьи мужчины защищают Украину
Галина ГРИШИНА
В Брюсселе на Королевском оперном театре разместили изображение драмтеатра в Мариуполе, разрушенного российскими оккупантами. Фото, видео
В Брюсселе на Королевском оперном театре разместили изображение драмтеатра в Мариуполе, разрушенного российскими оккупантами. Фото, видео
Галина ГРИШИНА
Оскароносный французский режиссер Хазанавичус прибыл в Киев. Ранее он передал деньги на восстановление больницы в Изюме. Фото
Оскароносный французский режиссер Хазанавичус прибыл в Киев. Ранее он передал деньги на восстановление больницы в Изюме. Фото
Галина ГРИШИНА
 

Популярно в Бульваре

 
все публикации
 

Новости

 
все публикации
 

Видео

 
все видео
 
 
 
Больше материалов
 
Dmitriy Gordon
 
Бульвар Гордона
 
ГОРДОН
 
 