Меган Фокс и Кортни Кардашян снялись топлес в совместной фотосессии. Фото

Фокс (слева) и Кардашян снялись в рекламе белья Фото: meganfox / Instagram

На фото Фокс и Кардашян запечатлены лежа друг возле друга в черных плавках. Во время съемки они прикрывали свою обнаженную грудь руками.

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Также знаменитости позировали в белом белье, сидя друг напротив друга с тарелкой с вишнями. Во время съемки Кардашян изобразила, что кормит Фокс ягодами.

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