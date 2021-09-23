Меган Фокс и Кортни Кардашян снялись топлес в совместной фотосессии. Фото

На фото Фокс и Кардашян запечатлены лежа друг возле друга в черных плавках. Во время съемки они прикрывали свою обнаженную грудь руками.
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Также знаменитости позировали в белом белье, сидя друг напротив друга с тарелкой с вишнями. Во время съемки Кардашян изобразила, что кормит Фокс ягодами.
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Меган Фокс известна по фильмам "Трансформеры" и "Трансформеры: Месть падших", "Черепашки-ниндзя" и "Черепашки-ниндзя 2".
Фокс – бисексуалка. После развода в 2020 году с актером Брайаном Остином Грином актриса начала встречаться с рэпером Machine Gun Kelly. В браке с Грином Фокс родила троих сыновей. В отношениях бывших супругов было несколько перерывов.
Кортни Кардашян – американская фотомодель, актриса, бизнесвумен. Наиболее известна своим участием в реалити-шоу "Семейство Кардашян" и Kourtney and Khloе Take Miami.