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23 сентября, 2021
 
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Меган Фокс и Кортни Кардашян снялись топлес в совместной фотосессии. Фото

Фокс (слева) и Кардашян снялись в рекламе белья
Фокс (слева) и Кардашян снялись в рекламе белья
Фото: meganfox / Instagram

Американская актриса Меган Фокс снялась топлес вместе с американской моделью и звездой реалити-шоу Кортни Кардашян. Снимки знаменитостей 23 сентября опубликованы на странице бренда, в белье которого они снимались.

На фото Фокс и Кардашян запечатлены лежа друг возле друга в черных плавках. Во время съемки они прикрывали свою обнаженную грудь руками.

Также знаменитости позировали в белом белье, сидя друг напротив друга с тарелкой с вишнями. Во время съемки Кардашян изобразила, что кормит Фокс ягодами.

Контекст:

Меган Фокс известна по фильмам "Трансформеры" и "Трансформеры: Месть падших", "Черепашки-ниндзя" и "Черепашки-ниндзя 2".

Фокс – бисексуалка. После развода в 2020 году с актером Брайаном Остином Грином актриса начала встречаться с рэпером Machine Gun Kelly. В браке с Грином Фокс родила троих сыновей. В отношениях бывших супругов было несколько перерывов.

Кортни Кардашян – американская фотомодель, актриса, бизнесвумен. Наиболее известна своим участием в реалити-шоу "Семейство Кардашян" и Kourtney and Khloе Take Miami.

Теги: фотосессия, Меган Фокс, топлес, Кортни Кардашян
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