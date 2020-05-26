Кларенс-хаус обнародовал детские и юношеские снимки принца Чарльза

Кларенс-хаус опубликовал подборку снимков, на которых принц Чарльз запечатлен в разные периоды своей жизни. На одной из фотографий он позирует вместе со своей бабушкой – королевой Елизаветой, матерью нынешней королевы Великобритании Елизаветы II.

До восьми лет принц Чарльз учился дома. После окончания средней школы поступил в Кембриджский университет Фото: clarencehouse / Instagram

Резиденция британской королевской семьи Кларенс-хауc 25 мая обнародовала видеоколлаж, составленный из архивных снимков принца Чарльза. Публикация посвящена участию принца в радиопередаче о классической музыке.

По словам принца Чарльза, впервые он посетил The Royal Opera в возрасте семи лет вместе со своей бабушкой, королевой-матерью Елизаветой – это произошло в 1956 году.

"Я был полностью вдохновлен этим", – цитирует Кларенс-хаус слова принца Чарльза.

Принц Уэльский Чарльз родился в 1948 году. Он – старший сын королевы Великобритании Елизаветы II и ее мужа, принца Филиппа, герцога Эдинбургского. Принц Чарльз – наследник британского престола, фельдмаршал, адмирал флота и маршал Королевских ВВС Великобритании.

До восьми лет принц Чарльз получал домашнее образование, которым занималась его гувернантка Кэтрин Пиблз. После окончания средней школы Чарльз поступил в Кембриджский университет, который окончил в 1970 году.