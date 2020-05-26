Кларенс-хаус обнародовал детские и юношеские снимки принца Чарльза

Резиденция британской королевской семьи Кларенс-хауc 25 мая обнародовала видеоколлаж, составленный из архивных снимков принца Чарльза. Публикация посвящена участию принца в радиопередаче о классической музыке.
По словам принца Чарльза, впервые он посетил The Royal Opera в возрасте семи лет вместе со своей бабушкой, королевой-матерью Елизаветой – это произошло в 1956 году.
"Я был полностью вдохновлен этим", – цитирует Кларенс-хаус слова принца Чарльза.
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“I was completely inspired by it” . His Royal Highness recalls one of his earliest memories of classical music, when he first visited @royaloperahouse, aged just seven, in 1956 with his grandmother, Queen Elizabeth The Queen Mother. Tonight at 8pm, the first of two special programmes on @classicfm, featuring The Prince of Wales, will be aired. Each piece of music, chosen personally by His Royal Highness, has been recorded by a range of his musical patronages across the UK. . Listen to HRH on Classic FM following the link in our bio.
Принц Уэльский Чарльз родился в 1948 году. Он – старший сын королевы Великобритании Елизаветы II и ее мужа, принца Филиппа, герцога Эдинбургского. Принц Чарльз – наследник британского престола, фельдмаршал, адмирал флота и маршал Королевских ВВС Великобритании.
До восьми лет принц Чарльз получал домашнее образование, которым занималась его гувернантка Кэтрин Пиблз. После окончания средней школы Чарльз поступил в Кембриджский университет, который окончил в 1970 году.