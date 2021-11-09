Кличко рассказал, как его сын не хотел идти в гости к Шварценеггеру

Кличко (на фото) рассказал, что дружит со Шварцнеггером много лет Фото: Ростислав Гордон / Gordonua.com

"Мы в Лос-Анджелесе жили. Я прилетел после соревнований, семья там была. И как раз было 31-е число – день рождения Шварца. Мы долгие годы дружим. Я звоню ему и говорю: "Я прилетел. Я хочу поздравить с Днем рождения". Он: "Спасибо. А где ты?" – "Я прилетел". – "О, давай ко мне заходи", – вспоминает Кличко.

Его сын Егор в тот момент дома смотрел мультфильмы и не хотел отрываться от них ради визита к Шварцнеггеру.

"И тут старший – Егор – смотрит телевизор: мультики. Я говорю: "Сыночек, идем к Шварценеггеру". Он: "Папа, мультики". – "Идем к Шварценеггеру! К губернатору". – "Папа, не хочу". Хватаю, выключаю телевизор. Слезы и так далее. Приезжаем в гости. Он так на него смотрит: "Чего же ты сразу не сказал, что мы к Терминатору едем?" То есть "Шварценеггер", "губернатор" для него никакого значения не имели. Терминатор. То есть я не сориентировался", – говорит столичный мэр.

Интервью с Кличко выйдет сегодня на YouTube-канале "В гостях у Гордона", трансляция начнется в 18.00