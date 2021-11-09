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09 ноября, 2021
 
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Кличко рассказал, как его сын не хотел идти в гости к Шварценеггеру

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Кличко (на фото) рассказал, что дружит со Шварцнеггером много лет
Кличко (на фото) рассказал, что дружит со Шварцнеггером много лет
Фото: Ростислав Гордон / Gordonua.com

Старший сын мэра Киева Виталия Кличко в детстве не хотел идти на день рождения актера и тогдашнего губернатора Калифорнии Арнольда Шварцнеггера. Об этом Кличко рассказал в интервью основателю издания "ГОРДОН" Дмитрию Гордону.

"Мы в Лос-Анджелесе жили. Я прилетел после соревнований, семья там была. И как раз было 31-е число – день рождения Шварца. Мы долгие годы дружим. Я звоню ему и говорю: "Я прилетел. Я хочу поздравить с Днем рождения". Он: "Спасибо. А где ты?" – "Я прилетел". – "О, давай ко мне заходи", – вспоминает Кличко.

Его сын Егор в тот момент дома смотрел мультфильмы и не хотел отрываться от них ради визита к Шварцнеггеру.

"И тут старший – Егор – смотрит телевизор: мультики. Я говорю: "Сыночек, идем к Шварценеггеру". Он: "Папа, мультики". – "Идем к Шварценеггеру! К губернатору". – "Папа, не хочу". Хватаю, выключаю телевизор. Слезы и так далее. Приезжаем в гости. Он так на него смотрит: "Чего же ты сразу не сказал, что мы к Терминатору едем?" То есть "Шварценеггер", "губернатор" для него никакого значения не имели. Терминатор. То есть я не сориентировался", – говорит столичный мэр.

Интервью с Кличко выйдет сегодня на YouTube-канале "В гостях у Гордона", трансляция начнется в 18.00 

Контекст:

Кличко занимает пост мэра Киева с 2014 года. С 1996 года женат на фотомодели и певице, а в прошлом гимнастке Наталье. У пары трое детей:  Егор (2000), Лиза (2002) и Максим (2005).

В 2017 году в авторской программе Дмитрия Гордона "ГОРДОН" он рассказывал, что дружит со Шварцнеггером и они часто видятся. А после последних местных выборов Кличко получил поздравление от Шварцнеггера с победой.

Теги: США, Виталий Кличко, Арнольд Шварценеггер, семья
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