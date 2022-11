Клопотенко призвал заниматься любовью "на украинском"

"Я стал собой на 100%, когда перешел на украинский язык. И никакие коучи по поиску своего "Я" не нужны. Базовый ты – это твой язык, ну и еда, конечно. Так что давайте продолжать говорить на украинском, писать на украинском, есть украинское, заниматься любовью на украинском (это для тех, кто еще не пробовал), думать на украинском, ругаться на украинском, благодарить наших защитников на украинском. Потому что оно такое все настоящее и теплое, когда на украинском", – написал он.

Контекст:

В 2015 году Евгений Клопотенко стал победителем пятого сезона кулинарного проекта "МастерШеф" на канале СТБ. После победы в шоу телеканал пригласил шеф-повара в качестве эксперта в несколько телевизионных проектов.

Клопотенко является сооснователем социального проекта Cult Food, цель которого – изменение культуры питания.

20 апреля 2021 года Клопотенко вошел в список людей, которые влияют на будущее мировой гастрономии, 50 Next, представленный The World's 50 Best Restaurants.