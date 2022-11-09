Клопотенко призвал заниматься любовью "на украинском"

Клопотенко: Я стал собой на 100%, когда перешел на украинский язык Фото: klopotenko / Instagram

"Я стал собой на 100%, когда перешел на украинский язык. И никакие коучи по поиску своего "Я" не нужны. Базовый ты – это твой язык, ну и еда, конечно. Так что давайте продолжать говорить на украинском, писать на украинском, есть украинское, заниматься любовью на украинском (это для тех, кто еще не пробовал), думать на украинском, ругаться на украинском, благодарить наших защитников на украинском. Потому что оно такое все настоящее и теплое, когда на украинском", – написал он.

Переглянути цей допис в Instagram Допис, поширений Ievgen Klopotenko (@klopotenko)