Книгу о Гарри Поттере продали с аукциона за $152 тыс.

Лондонский аукционный дом продал книгу "Гарри Поттер и философский камень" с автографом писательницы за $152 тыс.

Книга, которая ушла с аукциона, была подарена писательницей своему литагенту 23 года назад Фото: depositphotos.com

Один из экземпляров первого издания книги "Гарри Поттер и философский камень" с автографом Джоан Роулинг был куплен на аукционе 11 марта за $152 тыс., сообщается на официальном сайте аукционного дома Bonhams.

Купленный экземпляр был издан в 1997 году издательством Bloomsbury и ранее принадлежал литературному агенту Роулинг Бриони Эванс, которая уговорила редакторов издательства опубликовать повесть тогда еще начинающей писательницы.

"Бриони – самый важный человек, которого я когда-либо встречала в очереди за подписью книги, и первый человек, увидевший потенциал Гарри Поттера", – написано рукой Роулинг на форзаце раритетного экземпляра книги.

Ранее представленный на аукционе экземпляр был продан за $78 тыс.