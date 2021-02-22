"Когда меня не станет на земле, я уплыву на белом корабле туда, откуда никого не вернуть". Королева презентовала клип на трек "Сыну". Видео
Российская певица Наташа Королева на своем YouTube-канале 19 февраля, в день рождения своего сына Архипа Глушко (Архипа Грека), презентовала клип на песню "Сыну". "Эти строки сочинила талантливая, умная, красивая, яркая, целеустремленная, честная и справедливая, прекрасная мама Катя Гордон! Подписываюсь под каждой строчкой, под каждым словом! Это разговор мамы и сына – настоящий, простой и на всю жизнь!" – говорится в описании ролика. В клипе снялись сын Королевой и его отец, муж певицы, стриптизер Тарзан (Сергей Глушко). "Когда-нибудь, когда меня не станет на земле, я уплыву на белом корабле туда, откуда никого не вернуть. Мой сын возьмет тетради и пластинки мои, и я смогу говорить о любви", – поется в композиции. 19 февраля Архипу Греку исполнилось 19 лет.
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