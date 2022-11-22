"Когда вспомнил, что украинец": Амадор Лопес показал свои эмоции

"Когда сидишь и случайно вспомнил, что украинец", – подписал он ролик.
@amador_lopez Хей, Амігос! Моє перше відео! Чекаю на ваші коментарі та лайки! * #amadorlopez #fyp #top * оригинальный звук - HelloMyNameIsCharlees
Лопес родился в 1983 году в Венесуэле. В 2000 году переехал в Украину, окончил Национальный университет физического воспитания и спорта Украины.
Лопес стал известен благодаря участию в различных телевизионных проектах на украинском телевидении. В 2006 году шоумен основал собственную танцевальную школу.
3 февраля 2022 года артист сообщил, что получил украинский паспорт.