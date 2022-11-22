"Когда вспомнил, что украинец": Амадор Лопес показал свои эмоции

"Когда сидишь и случайно вспомнил, что украинец", – подписал он ролик.

Контекст:

Лопес родился в 1983 году в Венесуэле. В 2000 году переехал в Украину, окончил Национальный университет физического воспитания и спорта Украины.

Лопес стал известен благодаря участию в различных телевизионных проектах на украинском телевидении. В 2006 году шоумен основал собственную танцевальную школу.

3 февраля 2022 года артист сообщил, что получил украинский паспорт.