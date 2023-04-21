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21 апреля, 2023
 
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Kola в новой песне поет о глобальных переменах и призывает достойно на них реагировать. Видеоряд для клипа создал искусственный интеллект

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Kola родилась в Харькове
Kola родилась в Харькове
Фото предоставлено командой певицы Kola

Украинская певица Kola 21 апреля на своем канале в YouTube презентовала клип на песню "Інші ми". В описании к ролику отмечается, что видеоряд был создан с помощью искусственного интеллекта.

"Эта песня об изменениях, происходящих в жизни каждого человека, в глобальном мире в целом, и важности их восприятия, – говорится в релизе. – Развитие технологий, диджитализация и появление искусственного интеллекта сильно влияют на жизнь, остро ощущается быстротечность времени. Главная задача каждого – достойно реагировать на изменения, сохранять внутреннее спокойствие и свою личность. Песня призывает ценить то хорошее, что происходит на протяжении жизненного пути, быть благодарным судьбе за людей, с которыми возникает желание строить планы, смотреть с надеждой в будущее". 

ВИДЕО
Видео: KOLA / YouTube
Контекст:

Kola (Анастасия Прудиус) родилась в Харькове. В 2016 году была участницей шоу "Голос країни" на канале "1+1". Ее тренером стал украинский певец и продюсер Потап (Алексей Потапенко). Артистка покинула проект на этапе нокаутов.

В том же году она выступала на сцене российского конкурса "Новая волна", заняв девятое место. После полномасштабного вторжения РФ в Украину певица неоднократно заявляла, что сожалеет о своем выступлении на "Новой волне".

Самая известная песня из репертуара певицы – "Чи разом?".

Галина ГРИШИНА
редактор
Теги: искусственный интеллект, песня, Kola
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