  Kola в новой песне поет о глобальных переменах и призывает достойно на них реагировать. Видеоряд для клипа создал искусственный интеллект

"Эта песня об изменениях, происходящих в жизни каждого человека, в глобальном мире в целом, и важности их восприятия, – говорится в релизе. – Развитие технологий, диджитализация и появление искусственного интеллекта сильно влияют на жизнь, остро ощущается быстротечность времени. Главная задача каждого – достойно реагировать на изменения, сохранять внутреннее спокойствие и свою личность. Песня призывает ценить то хорошее, что происходит на протяжении жизненного пути, быть благодарным судьбе за людей, с которыми возникает желание строить планы, смотреть с надеждой в будущее".

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Контекст:

Kola (Анастасия Прудиус) родилась в Харькове. В 2016 году была участницей шоу "Голос країни" на канале "1+1". Ее тренером стал украинский певец и продюсер Потап (Алексей Потапенко). Артистка покинула проект на этапе нокаутов.

В том же году она выступала на сцене российского конкурса "Новая волна", заняв девятое место. После полномасштабного вторжения РФ в Украину певица неоднократно заявляла, что сожалеет о своем выступлении на "Новой волне".

Самая известная песня из репертуара певицы – "Чи разом?".