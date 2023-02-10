  Kola выпустила трек о том, как важно любить и беречь свои чувства. Видео

На своей странице в Instagram певица написала, что композиция является напоминаем о том, как важно любить и беречь свои чувства.
В описании к видеоработе артистка сообщила, что видеоряд был снят за два дня до премьеры, хотя первая версия клипа была отснята еще в ноябре 2022 года.
"Я так почувствовала. Надеюсь, что почувствуете и вы",– написала Kola. – Спасибо, что со мной. Это вам!.
Kola (Анастасия Прудиус) родилась в Харькове. В 2016 году была участницей шоу "Голос країни" на канале "1+1". Ее тренером стал украинский певец и продюсер Потап (Алексей Потапенко). Артистка покинула проект на этапе нокаутов.
В том же году она выступала на сцене российского конкурса "Новая волна", заняв девятое место. После полномасштабного вторжения РФ в Украину певица неоднократно заявляла, что сожалеет о своем выступлении на "Новой волне".
Самая известная песня из репертуара певицы – "Чи разом?".