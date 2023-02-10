  Kola выпустила трек о том, как важно любить и беречь свои чувства. Видео

Kola: Спасибо, что со мной. Это вам Фото: kola__official / Instagram

На своей странице в Instagram певица написала, что композиция является напоминаем о том, как важно любить и беречь свои чувства.

В описании к видеоработе артистка сообщила, что видеоряд был снят за два дня до премьеры, хотя первая версия клипа была отснята еще в ноябре 2022 года.

"Я так почувствовала. Надеюсь, что почувствуете и вы",– написала Kola. – Спасибо, что со мной. Это вам!.

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Видео: KOLA / YouTube