Бульвар Шоубиз
 
10 февраля, 2023
 
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Kola выпустила трек о том, как важно любить и беречь свои чувства. Видео

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Kola: Спасибо, что со мной. Это вам
Kola: Спасибо, что со мной. Это вам
Фото: kola__official / Instagram

Украинская певица Kola 10 февраля на своем канале в YouTube презентовали клип на песню "Тебе – собі".

На своей странице в Instagram певица написала, что композиция является напоминаем о том, как важно любить и беречь свои чувства.

В описании к видеоработе артистка сообщила, что видеоряд был снят за два дня до премьеры, хотя первая версия клипа была отснята еще в ноябре 2022 года.

"Я так почувствовала. Надеюсь, что почувствуете и вы",– написала Kola. – Спасибо, что со мной. Это вам!. 

ВИДЕО
Видео: KOLA / YouTube
Контекст:

Kola (Анастасия Прудиус) родилась в Харькове. В 2016 году была участницей шоу "Голос країни" на канале "1+1". Ее тренером стал украинский певец и продюсер Потап (Алексей Потапенко). Артистка покинула проект на этапе нокаутов.

В том же году она выступала на сцене российского конкурса "Новая волна", заняв девятое место. После полномасштабного вторжения РФ в Украину певица неоднократно заявляла, что сожалеет о своем выступлении на "Новой волне".

Самая известная песня из репертуара певицы – "Чи разом?".

Галина ГРИШИНА
редактор
Теги: певица, Kola
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