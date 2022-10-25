"Корабль стал мне родным". 20-летняя певица Иващенко рассказала, что почти пять месяцев проработала на круизном лайнере

"Уже четыре с половиной месяца, как я работаю в море. Еще два дня, и я должна покинуть этот корабль, который стал мне таким родным, как дом. Но мысль о том, что уже скоро домой, греет сердце", – написала артистка.

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Контекст:

Иващенко родилась в 2002 году в Броварах Киевской области. Она сирота. После смерти матери Иващенко воспитывали ее дедушка с бабушкой.

Иващенко является победительницей шоу "Голос. Дети" на "1+1" (2016) и проекта "Х-фактор" на СТБ (2019).

В 2020 году певица с авторской песней Get Up принимала участие в национальном отборе на "Евровидение 2020", заняв пятое место.