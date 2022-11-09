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09 ноября, 2022
 
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"Корабль уплыл". 53-летняя Энистон рассказала, почему у нее больше никогда не будет детей

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Энистон заявила, что сегодня ни о чем не жалеет
Энистон заявила, что сегодня ни о чем не жалеет
Фото: depositphotos.com

Американская актриса Дженнифер Энистон в интервью, которое 9 ноября опубликовано на сайте американского глянцевого журнала Allure, заявила, что у нее больше никогда не будет детей.

По словам Энистон, она долгие годы пыталась забеременеть путем искусственного оплодотворения, а также проходила многочисленные курсы лечения. Знаменитость призналась, что во время таких курсов пила даже китайские чаи.

Она отметила, что единственной возможностью стать матерью могла бы стать заморозка яйцеклеток, но в своем время ей никто об этом не сказал, сама она об этом не думала, а теперь уже поздно. 

53-летняя актриса подчеркнула, что ее "корабль уплыл". Энистон заявила, что сегодня уже ни о чем не жалеет и даже испытывает облегчение, так как ей больше не надо об этом думать. 

В контексте материнства Энистон также высказалась о своем разводе с американским актером Бредом Питтом. Актриса подчеркнула, что они расстались вовсе не потому, что она не родила от него ребенка.

Контекст:

Дженнифер Энистон родилась 11 февраля 1969 года в Лос-Анджелесе.

Она стала широко известной после выхода на экран комедийного сериала "Друзья". С 1994-го по 2004 год вышло 10 сезонов проекта.

В 2000 году Энистон вышла замуж за Питта. В 2005 году пара развелась. Детей у них нет.

В 2011 году Энистон начала встречаться с американским актером Джастином Теру, с которым познакомилась на съемках фильма "Жажда странствий". В августе 2012 года пара обручилась, а в ночь с 5-го на 6 августа 2015-го они поженились. В феврале 2018 года Энистон и Теру объявили о расставании.

Теги: дети, беременность, Дженнифер Энистон, семья
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