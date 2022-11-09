"Корабль уплыл". 53-летняя Энистон рассказала, почему у нее больше никогда не будет детей

Энистон заявила, что сегодня ни о чем не жалеет Фото: depositphotos.com

По словам Энистон, она долгие годы пыталась забеременеть путем искусственного оплодотворения, а также проходила многочисленные курсы лечения. Знаменитость призналась, что во время таких курсов пила даже китайские чаи.

Она отметила, что единственной возможностью стать матерью могла бы стать заморозка яйцеклеток, но в своем время ей никто об этом не сказал, сама она об этом не думала, а теперь уже поздно.

53-летняя актриса подчеркнула, что ее "корабль уплыл". Энистон заявила, что сегодня уже ни о чем не жалеет и даже испытывает облегчение, так как ей больше не надо об этом думать.

В контексте материнства Энистон также высказалась о своем разводе с американским актером Бредом Питтом. Актриса подчеркнула, что они расстались вовсе не потому, что она не родила от него ребенка.