"О боже, она такая классная". 53-летняя Энистон снялась для обложки глянца в черном микролифе. Фото

Энистон родилась в 1969 году в Лос-Анджелесе Фото: ЕРА

На обложке она запечатлена в черном микролифе.

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Во время съемки актриса сменила несколько образов. На одном из фото она позирует в комбинезоне свободного кроя без белья.

"О боже, она такая классная", – восхитились в сети.

В анонсе журнала говорится, что Энистон в том числе рассказала в интервью о своем желании стать матерью.

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