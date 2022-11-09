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09 ноября, 2022
 
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"О боже, она такая классная". 53-летняя Энистон снялась для обложки глянца в черном микролифе. Фото

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Энистон родилась в 1969 году в Лос-Анджелесе
Энистон родилась в 1969 году в Лос-Анджелесе
Фото: ЕРА

53-летняя американская актриса Дженнифер Энистон стала героиней американского глянцевого издания Allure. Снимки знаменитости опубликованы 9 ноября на странице журнала в Instagram.

На обложке она запечатлена в черном микролифе.

Во время съемки актриса сменила несколько образов. На одном из фото она позирует в комбинезоне свободного кроя без белья.

"О боже, она такая классная", – восхитились в сети.

В анонсе журнала говорится, что Энистон в том числе рассказала в интервью о своем желании стать матерью.

Контекст:

Энистон родилась 11 февраля 1969 года в Лос-Анджелесе.

Она стала широко известной после выхода на экран комедийного сериала "Друзья". С 1994-го по 2004 год вышло 10 сезонов проекта.

Теги: Дженнифер Энистон, фотосессия, актриса
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