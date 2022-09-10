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10 сентября, 2022
 
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Чтобы развести Питта с Энистон, Джоли умышленно слила СМИ, где состоится ее свидание с женатым актером – соучредитель Rolling Stone

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Питт женился на Джоли в 2014 году, спустя восемь лет после рождения их старшей дочери
Питт женился на Джоли в 2014 году, спустя восемь лет после рождения их старшей дочери
Фото: ЕРА

Американская актриса Анджелина Джоли в 2005 году умышленно передала журналистам место свидания с американским актером Брэдом Питтом, чтобы разрушить его брак с американской коллегой Дженнифер Энистон. Об этом заявил соучредитель издания Rolling Stone Янн Веннер в своих мемуарах Like A Rolling Stone, пишет 8 сентября таблоид Daily Mail.

Снимки, на которых Джоли и Питт были запечатлены во время романтической встречи на пляже в Кении, опубликовал журнал US Weekly в мае 2005 года. На тот момент совладельцем этого журнала был именно Веннер. 

Таблоид отмечает, что Джоли решила предать их тайный роман с Питтом огласке, так как для него эти отношения были интрижкой, а ее это не устраивало. После того, как Энистон рассталась с мужем, Джоли сообщила о том, что беременна от актера.

Контекст:

В браке Питт и Энистон жили с 2000-го по 2005 год. Детей у пары не было.

Джоли и Питт развелись в 2019 году (заявление Джоли подала в 2016-м). Они жили в официальном браке с 2014 года.

После развода бывшие супруги долгое время судились за право опеки над их детьми: Мэддоксом (2001), Паксом (2003), Захарой (2005), Шайло (2006) и близнецами Вивьен и Ноксом (2008). Первые трое – ее приемные дети, а трое младших – дети от Питта. В мае 2021 года суд вынес решение о совместной опеке экс-супругов над детьми. На момент оглашения судебного решения об опеке старший сын пары Мэддокс достиг совершеннолетия.

Теги: Анджелина Джоли, Брэд Питт, Дженнифер Энистон, семья, актриса
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Чтобы развести Питта с Энистон, Джоли умышленно слила СМИ, где состоится ее свидание с женатым актером – соучредитель Rolling Stone
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