Чтобы развести Питта с Энистон, Джоли умышленно слила СМИ, где состоится ее свидание с женатым актером – соучредитель Rolling Stone

Снимки, на которых Джоли и Питт были запечатлены во время романтической встречи на пляже в Кении, опубликовал журнал US Weekly в мае 2005 года. На тот момент совладельцем этого журнала был именно Веннер.
Таблоид отмечает, что Джоли решила предать их тайный роман с Питтом огласке, так как для него эти отношения были интрижкой, а ее это не устраивало. После того, как Энистон рассталась с мужем, Джоли сообщила о том, что беременна от актера.
В браке Питт и Энистон жили с 2000-го по 2005 год. Детей у пары не было.
Джоли и Питт развелись в 2019 году (заявление Джоли подала в 2016-м). Они жили в официальном браке с 2014 года.
После развода бывшие супруги долгое время судились за право опеки над их детьми: Мэддоксом (2001), Паксом (2003), Захарой (2005), Шайло (2006) и близнецами Вивьен и Ноксом (2008). Первые трое – ее приемные дети, а трое младших – дети от Питта. В мае 2021 года суд вынес решение о совместной опеке экс-супругов над детьми. На момент оглашения судебного решения об опеке старший сын пары Мэддокс достиг совершеннолетия.