Чтобы развести Питта с Энистон, Джоли умышленно слила СМИ, где состоится ее свидание с женатым актером – соучредитель Rolling Stone

Питт женился на Джоли в 2014 году, спустя восемь лет после рождения их старшей дочери Фото: ЕРА

Снимки, на которых Джоли и Питт были запечатлены во время романтической встречи на пляже в Кении, опубликовал журнал US Weekly в мае 2005 года. На тот момент совладельцем этого журнала был именно Веннер.

Таблоид отмечает, что Джоли решила предать их тайный роман с Питтом огласке, так как для него эти отношения были интрижкой, а ее это не устраивало. После того, как Энистон рассталась с мужем, Джоли сообщила о том, что беременна от актера.