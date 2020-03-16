Король Испании Фелипе VІ отрекся от наследства и лишил отца содержания

Испанский король Фелипе VІ отказался унаследовать имущество своего отца Хуана Карлоса, опасаясь сомнительного происхождения капитала.

Король Испании Фелипе VІ заявил об отказе унаследовать от своего отца Хуана Карлоса "любые активы, инвестиции, или финансовые структуры, происхождение которых не соответсвует критериям законности", сообщает испанское издание Lavanguardia со ссылкой на официальное заявление королевского дворца, сделанное 15 марта.

Король Испании также объявил о намерении лишить своего отца Хуана Карлоса годового пособия в размере €194 232, которое выделялось из государственного бюджета.

Поводом для публичного заявления послужило письмо, полученное королем Испании от британской юридической фирмы Kobre & Kim. В нем сообщалось, что в случае смерти короля Хуана Карлоса его сын имеет статус бенефициара оффшорного фонда Lucum Foundation.

Деятельность этого фонда, сообщает издание EuroNews, в настоящее время расследуется швейцарской прокураторой, которая изучает происхождение $72 млн, поступивших на счет фонда из Саудовской Аравии. Предполагается, что Хуан Карлос управлял средствами, имеющими непрозрачное происхождение.

После получения письма король Фелипе VІ заявил, что не давал согласия на управление какими-либо активами, инвестициями или структурами, которые "могут не соответствовать критериям прозрачности и законности".

Хуан Карлос вступил на престол в 1975 году. В 2014 году после обвинений в коррупции король отрекся от престола в пользу своего сына Фелипе VІ.