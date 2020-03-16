Клуб читателей
Бульвар Шоубиз
16 марта, 2020
 
Новости

Король Испании Фелипе VІ отрекся от наследства и лишил отца содержания

Испанский король Фелипе VІ отказался унаследовать имущество своего отца Хуана Карлоса, опасаясь сомнительного происхождения капитала.

Испанский король отрекся от наследства отца
Испанский король отрекся от наследства отца
Фото: ЕРА

Король Испании Фелипе VІ  заявил об отказе унаследовать от своего отца Хуана Карлоса "любые активы, инвестиции, или финансовые структуры, происхождение которых не соответсвует критериям законности", сообщает испанское издание Lavanguardia со ссылкой на официальное заявление королевского дворца, сделанное 15 марта. 

Король Испании также объявил о намерении лишить своего отца Хуана Карлоса годового пособия в размере €194 232, которое выделялось из государственного бюджета. 

Поводом для публичного заявления послужило письмо, полученное королем Испании от британской юридической фирмы Kobre & Kim. В нем сообщалось, что в случае смерти короля Хуана Карлоса его сын имеет статус бенефициара оффшорного фонда Lucum Foundation. 

Деятельность этого фонда, сообщает издание EuroNews, в настоящее время расследуется швейцарской прокураторой, которая изучает происхождение $72 млн, поступивших на счет фонда из Саудовской Аравии. Предполагается, что Хуан Карлос управлял средствами, имеющими непрозрачное происхождение.

После получения письма король Фелипе VІ  заявил, что не давал согласия на управление какими-либо активами, инвестициями или структурами, которые "могут не соответствовать критериям прозрачности и законности". 

Хуан Карлос вступил на престол в 1975 году. В 2014 году после обвинений в коррупции король отрекся от престола в пользу своего сына Фелипе VІ. 

Теги: Испания, монархия, король Фелипе, Хуан Карлос
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter

КОММЕНТАРИИ:

 
Уважаемые читатели! На нашем сайте запрещены нецензурная лексика, оскорбления, разжигание межнациональной и религиозной розни и призывы к насилию. Комментарии, которые нарушают эти правила, мы будем удалять, а их авторам – закрывать доступ к обсуждению. Редакция не вступает в переписку с комментаторами по поводу блокировки, без серьезных причин доступ к комментированию модераторы не закрывают.
 
Осталось символов: 1000
Показать больше комментариев
МАТЕРИАЛЫ ПО ТЕМЕ
 
 
 
ПУБЛИКАЦИИ
все публикации
Смешко: Украине нужен механизм привлечения масштабных инвестиций из стран, которые реально помогают нам в сдерживании агрессии Кремля
Смешко: Украине нужен механизм привлечения масштабных инвестиций из стран, которые реально помогают нам в сдерживании агрессии Кремля
  Сокурсник Путина, экс-разведчик КГБ Швец: Путин таскает за собой в зарубежные поездки биотуалет. Раньше такого не было
  Сокурсник Путина, экс-разведчик КГБ Швец: Путин таскает за собой в зарубежные поездки биотуалет. Раньше такого не было
Наталия ДВАЛИ
  Экс-мэр Екатеринбурга Ройзман: Я действительно играл в карты, воровал, обманывал и ходил с ножом. Отсидел три года
  Экс-мэр Екатеринбурга Ройзман: Я действительно играл в карты, воровал, обманывал и ходил с ножом. Отсидел три года
Дмитрий ГОРДОН
 

Нажмите «Нравится», чтобы читать
Gordonua.com в Facebook

Я уже читаю Gordonua в Facebook

Новости

 
все публикации
 

Видео

 
все видео
 
 
 
Больше материалов
 
Dmitriy Gordon
 
Бульвар Гордона
 
ГОРДОН
 
 
  • ГОРДОН
    Adndroid приложение
    Appstore приложение
    Telegram-icon

    Правила пользования сайтом и использования материалов
    Политика конфиденциальности и защиты персональных данных
    Договор присоединения об использовании сайта интернет-издания "ГОРДОН"

    © 2020. Все права защищены. Разработано в PALAEMO  

    Все материалы, которые размещены на этом сайте со ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в любой форме, кроме как с письменного разрешения агентства.

    Все опубликованные фотоматериалы Depositphotos не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению
    в любой форме без письменного разрешения компании.
    Материалы, отмеченные значками PR, "Инновация", "Мнение", "Актуально", "Выборы" и "Влияние", публикуются на правах рекламы.

    Теги Карта сайта Sitemap
    Новости Харькова, Новости Киева, Новости Одессы, Новости Донецка, RSS